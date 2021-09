El PSG busca en el Sevilla al sustituto de Sergio Ramos

Deportes

El PSG no para y cuando apenas han pasado dos semanas desde que se cerró el mercado de fichajes, el club francés ya piensa en nuevas incorporaciones para los próximos meses. Uno de los puestos que más interés parece tener en reforzar Leonardo, director deportivo del equipo parisino, es el de central, pese a que este verano fichó al español Sergio Ramos.

Ramos sigue recuperándose de su lesión en el sóleo de la pierna izquierda y todavía no ha debutado con el PSG, que no tiene fecha prevista para el estreno del central sevillano. Estos problemas físicos de Ramos han hecho que los nombres de sus posibles sustitutos empiecen a circular. Si Le10sport apuntó el interés del PSG por el central alemán Antonio Rüdiger, del Chelsea, que termina contrato en 2022, ahora SportMediaset señala que el club que preside Nasser Al-Khelaïfi piensa en Jules Koundé, del Sevilla, como el hombre idóneo para reforzar el centro de su defensa.

El fichaje de Koundé, de 22 años y ya internacional absoluto con Francia, no sería nada sencillo, ni barato. Tiene contrato hasta 2024 y su cláusula de rescisión es de 90 millones de euros. El Chelsea ya intentó fichar a Kounde en este último mercado, pero el club inglés no quiso llegar a la cantidad que el Sevilla pedía por el central francés y que parece que nunca sería inferior a 70 millones de euros. Si el PSG quiere contratar a Koundé sabe que las negociaciones con Monchi y el Sevilla no serán sencillas.