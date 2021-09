Machacan al PSG por el fichaje de Sergio Ramos: “Se pasa la vida bajo tratamiento”

Deportes

La situación de Sergio Ramos en el PSG es cada día más incómoda. El 8 de julio se anunció su fichaje como el de una gran estrella, el del hombre destinado a elevar el nivel de la defensa del equipo, una de las líneas más criticadas durante las últimas temporadas en el conjunto francés. Sin embargo, las lesiones han impedido a Ramos debutar con el PSG y las voces que critican su contratación cada vez son mas numerosas y se escuchan más alto. Si la afición ya empieza a mostrar muestras de cansancio por los continuos problemas físicos del central español, ahora ha sido un exjugador del PSG quien ha machacado al club por su fichaje: “Fue una mala idea”.

El exjugador Jérôme Rothen, quien militó en el PSG entre 2004 y 2009, fue muy claro en RMC Sport y criticó con dureza a Sergio Ramos y al PSG: “Desde que llegó se pasa la vida bajo tratamiento. La lesión en el sóleo en el final de su carrera es terrible, porque pocas veces puedes tratarla adecuadamente. En cuanto el jugador aumente el ritmo, ya sea en los partidos o en los entrenamientos, a lo mejor no puede continuar. Cuando tienes cierta edad, tienes que ir encadenando partidos para encontrar tu mejor nivel. ¿Cómo vas a hacerlo con una lesión recurrente en el gemelo?”.

Pero las críticas de Rothen hacia Sergio Ramos y el PSG no se detuvieron ahí: “Cuando llegó, todos dijimos que Sergio Ramos iba a cambiar la mentalidad del vestuario con su aura, pero de momento no es positiva. Tendrá que aportar más al equipo en el terreno de juego. De lo contrario, fuera será inútil tenerle. Si te pones en el lugar de Kimpembe y Marquinhos, digo a nivel de calidad individual, ¿son realmente inferiores a Sergio Ramos hoy en día? La respuesta es muy sencilla: no. Hoy tengo la impresión de que Sergio Ramos es una mala idea para el PSG”.

Mientras, el club confirmó en su último parte médico que Sergio Ramos ha recaído de su lesión: “En su proceso de recuperación, le surgieron unas molestias en el gemelo la semana pasada por las que necesitó una adaptación de su carga de trabajo. A partir de la semana que viene reanudará su preparación individual en el campo.”. No hay ninguna previsión sobre cuándo podría debutar con el PSG. Su último encuentro oficial lo disputó el 5 de mayo, con el Real Madrid contra el Chelsea, y en todo el año 2021 acumula ya más de 220 días de baja. En lo que llevamos de año, Ramos solo ha podio estar 444 minutos sobre un terreno de juego. Y ninguno de ellos con el PSG.