Los malos augurios de Sergio Ramos en el PSG abren la puerta a su regreso al Sevilla

Deportes

El culebrón no cesa. No corren buenos tiempos para el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, que aún no ha podido debutar con el PSG y las especulaciones sobre su futuro se acumulan al mismo ritmo que sus días de baja. El estado físico del camero continúa siendo un misterio y la afición del PSG comienza a impacientarse a causa de las lesiones del central español, que no tiene fecha prevista para su estreno. El club guarda silencio y ya no filtra ninguna fecha para su posible debut, como sí hizo en agosto, cuando en el PSG eran más optimistas sobre la recuperación del central español. Fichado como una gran estrella, los aficionados del PSG empiezan a cansarse de Ramos, algo a lo que no es ajeno el club que podría plantearse su salida en el mercado de invierno.

Esta misma semana desde Francia disparaban contra el Real Madrid y le acusaban de no haber sido sinceros sobre el estado físico de Ramos en el momento de su traspaso. Pero por si todo esto fuera poco, si el camero se recupera supondrá un problema más que una solución para el plantel de Pochettino, que tiene a Marquinhos y a Kimpembe en un excelente nivel de forma. Si Pochettino opta por no variar el sistema de juego y por dar a Ramos uno de los dos puestos de titular en el centro de la defensa mandará al banquillo a Presnel Kimpembe o a Marquinhos, con las consecuencias que ello puede tener dentro del vestuario. Kimpembe es titular con Francia, actual campeona de mundo, y Marquinhos es el capitán del PSG y titular con la selección de Brasil. La temporada pasada, solo Keylor Navas y Kylian Mbappé jugaron más minutos que Marquinhos y Kimpembe, dos de los pesos pesados dentro del equipo.

El Sevilla FC vuelve a estar pendiente de Ramos

Ante este panorama, los rumores sobre el futuro del camero se han disparado y no se descarta que el PSG permita la salida de Sergio Ramos en el mercado de enero, algo de lo que está muy pendiente el Sevilla FC. Si el club hispalense termina vendiendo a Koundé al Chelsea, puede que el Pizjuán sea un destino más que apetecible para Sergio Ramos, según adelantan en Gol Digital. En su entorno lo ven con buenos ojos y aseguran, incluso, que el ex capitán del Real Madrid estaría dispuesto a pedir perdón a la afición para recalar en el Pizjuán.

El director deportiva del Sevilla, Ramón Rodríguez Verdejo, conocido como ‘Monchi’ ya trabaja en el elevo de Koundé y cuenta con varios nombres en su lista de objetivos. El primero en la lista es Boubacar Kamara. Su fichaje podría rondar los 40 millones de euros. También destaca el nombre de Aké, futbolista holandés del Manchester City. Podría salir por 30 millones de euros. Por último, se encuentra Eric Bailly, cuyo precio ronda los 20 millones. Pero si Ramos pide perdón a la afición del Sevilla FC, Monchi estaría encantado de su vuelta afirman en el citado medio.

Una propuesta que no es nueva

El posible regreso de Ramos a Sevilla no es algo nuevo y, por eso, los rumores cobran aún más fuerza. De hecho, el pasado mes de mayo, una reunión de René Ramos con Monchi en una cafetería de Nervión desataba todo tipo de especulaciones entre los sevillistas y la foto del encuentro rápidamente se volvió viral.

Monchi con René Ramos... 🤔 pic.twitter.com/mPILk7tind — La Sevilla Futbolera ❤️🎙️💚 (@LaSevillafut) May 18, 2021

Pero la cosa no quedó ahí. En junio se filtraba una posible oferta del Sevilla FC para convencer al camero con su regreso. Según adelantaba ‘Es Radio’, el club hispalense le habría ofrecido un contrato largo de cinco años, a siete millones por temporada y seguir trabajando en el club desde los despachos de Nervión cuando acabara su contrato. Un contrato que rompía el techo salarial del club.

No sería una vuelta fácil pero Ramos siempre se ha declarado “sevillista” y en el fútbol no hay nada escrito. Continuará...