La polémica del España - Francia de la final de la Liga de Naciones: ¿por qué no anularon el gol de Mbappé?

Francia remontó a España para proclamarse campeona de la Liga de las Naciones, y lo hizo con polémica por el segundo tanto de Mbappé. El delantero del PSG se escapó en un pase en profundidad y superó a Unai Simón. Se esperó a la revisión del VAR y el árbitro Anthony Taylor, dio gol. Por partes. Primero, cuando Theo da el pase a Mbappé está en posición adelantada clara. Después, Eric García se tira al suelo para intentar despejar el balón, y lo toca, se le queda al delantero y no perdona. “Hemos tirado bien la línea y era fuera de juego de Mbappé. El árbitro ha dicho que Eric García hacía por jugar el balón y que a partir de ahí rompía el fuera de juego. Pero no tiene sentido. No ha querido jugar el balón, ha intentado cortar como cualquier defensa”, decía Busquets en TVE.

La “culpa” de dar gol es compartida porque Anthony Taylor no vio la acción en directo y si no la fue a ver a la pantalla fue porque Stuart Attwell no le avisó desde el VAR. Él, por su voluntad, no puede ir a comprobarlo, le tienen que decir que vaya porque ha cometido un error. La interpretación arbitral es que al tocarla el español la primera jugada queda anulada, y hablan de que el delantero francés no interfiere en el despeje, pero es ridículo porque si Mbappé no hubiera estado ahí, Eric no se habría tirado al suelo a por el balón.

Luis Enrique no quiso hablar demasiado de la acción. “Desde el banquillo se ve muy poco. Parecía una posición clara de fuera de juego, pero voy a seguir en mis trece de no hablar de nada que no puedo controlar y voy a seguir igual”, dijo el seleccionador en televisión. Después, en conferencia de prensa... “Me muero de ganas de hablar, pero no voy a decir nada”.

En la primera mitad, hubo otra acción polémica por una mano de Koundé.