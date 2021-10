Deportes

El debut de Sergio Ramos con el PSG parece que está lejos de producirse y aunque se había especulado con la posibilidad de que pudiera jugar este viernes contra el Angers, lo cierto es que el defensa tendrá que seguir esperando para poder disputar su primer partido con el equipo parisino. El deseo de Ramos de volver a jugar se ha visto frenado por los médicos del club, que temen que si fuerza su reaparición sufra una recaída que le mantenga todavía más meses de baja. Su entrenador, Mauricio Pochettino, contó cuál es la verdadera realidad de Sergio Ramos en la actualidad y desveló cuál es el gran problema del central para poder volver a jugar.

“Está en un proceso de recuperación, lamentablemente todavía no ha comenzado a entrenar con el grupo, pero está cerca. Vamos a ir gestionándolo a través de los servicios médicos de la mejor manera para que él pueda volver en plenas condiciones. El problema es que todavía no ha empezado a entrenar con el grupo y cuando empiece a entrenar con el grupo veremos cuánto tiempo va a necesitar para ponerse al nivel de sus compañeros y poder estar a disposición”, declaró Pochettino en el programa El Partidazo de la Cadena COPE.

“Esperemos que sea lo antes posible”, aseguró el técnico argentino, quien no se atrevió a poner una fecha al debut de Ramos con el PSG: “Lo más inteligente para todos es decir la verdad y decir que día a día se le está analizando y estamos contentos con la progresión. Lo importante es que él se sienta bien y pueda entrenar con los compañeros y que él alcance el nivel que nosotros pensamos que tiene para ayudar al equipo”.

Pese a los problemas físicos que le han impedido jugar con el PSG desde que fichó por el club francés, nadie en la entidad duda de Sergio Ramos: “Es un gran campeón y quién va a dudar de su calidad competitiva y de su talento futbolístico... No lo está pasando bien, pero él es fuerte”.

Pochettino también expresó su deseo de que Sergio Ramos pueda volver a la Selección, ya que, en su opinión, cuando está en forma es uno de los mejores centrales del mundo: “Ojalá pueda volver a la Selección. Esa pregunta es para Luis Enrique. En su mejor versión y en su mejor forma no hay ninguna duda de que es uno de los mejores centrales del mundo. No he hablado con Luis Enrique desde que soy entrenador del PSG”.