El mal rollo vuelve al PSG: las claves del polvorín en el vestuario

Deportes

Se acabo la paz. Las espadas vuelven a estar en alto el parís Saint Germain tras la dura derrota en Rennes con Messi, Neymar y Mbappé como titulares. No juega bien el equipo de Pochettino a pesar de todas las estrellas que ha contratado. Su solución con dos goles por debajo en el marcador fue meter balones al área y ver si Icardi podía cazar uno. Esa es toda la propuesta futbolística ahora mismo del PSG, que no encuentra su identidad entre tanta figura.

Los intentos del PSG por mostrar una imagen ideal de la unidad del vestuario y del buen rollo en el club parisino saltaron ayer por los aires. La “foto de la paz” entre Messi, Neymar y Mbappé -tras la importante victoria ante el Manchester City- con la que el PSG trató de poner fin a una semana convulsa marcada por el duro enfrentamiento entre Neymar y Mabppé, ha quedado en un mero espejismo. El delantero francés mostró su enfado con el brasileño nada más ser sustituido en el minuto 88 del encuentro que el PSG ganó 2-0 al Montpellier. El diario Le Parisien hizo una lectura de los labios de Mbappé a partir de las imágenes emitidas por Canal + y aseguró que al sentarse en el banquillo le dijo a su compañero Gana Gueye: “Este clochard no me la pasa”. La traducción de clochard es vagabundo, pero a nivel coloquial se utiliza para referirse a alguien como asqueroso, cerdo o desgraciado.

Las salidas nocturnas de Neymar

Con estos antecedentes, el drama de ayer en Rennes volvió abrir la caja de los truenos. Al-Khelaïfi sigue muy enfadado con el francés que, hace unos días, rechazaba la enésima oferta millonaria del PSG pero sobre todo con Neymar, muy lejos de su mejor estado de forma. Hay un malestar creciente en las altas esferas del club parisino por las suspicacias de que Neymar no está llevando una vida privada demasiado ejemplar. El brasileño llegó tarde a la pretemporada de los parisinos debido a la Copa América y, hasta la fecha, no ha tenido una gran actuación en lo que llevamos de curso. Regresó de sus vacaciones fuera de forma y más rebelde de lo habitual, lo que unido a los constantes rumores sobre sus salidas nocturnas han encendido todas las alarmas. La preocupación es tal que, según in forman desde Francia el propio Mauricio Pochettino a hacer indagaciones sobre estos rumores en el vestuario.

No en vano, Neymar fue ayer el más criticado de tridente ofensivo de los parisinos y los detractores de brasileño siguen en aumento. Tras la derrota ante el Rennes, el exjugador del equipo galo Edouard Cissé hablaba sin tapujos sobre la situación que vive el club desde la llegada de su ‘10′ y cargaba con dureza contra el brasileño. “En París le dieron las llaves y le dejaron hacer lo que quisiera. En un momento se perdió. Es un gran jugador, nada que decir, pero se ha convertido en un mocoso mimado y obliga a todo”, apuntó sin tapujos el exfutbolista.

El “agobio” de Mbappé

Pero, por si esto fuera poco, la Gazzetta ha revelado un nuevo lío de Mbappé, que tiene claro que su futuro está lejos de parís. Según relata este medio italiano Mbappé se siente ‘agobio’ al tener junto a él al brasileño y al argentino. Los dos están eclipsándole en este inicio de temporada y los focos ya no le apuntan a él.

Además, la llegada del ex barcelonista al PSG, también habría provocado el aislamiento de Kylian en el vestuario. Leo habría formado con Paredes, Neymar o Icardi un núcleo sudamericano, dejándole al margen.

No corren buenos tiempos en el PSG: Messi no acaba de adaptarse, el tridente está muy lejos de ser letal y el misterio sobre Sergio Ramos se mantiene.