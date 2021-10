El mal negocio de Tebas: los clubes no han recibido el dinero del primer pago de CVC

Deportes

El presidente de la Liga, Javier Tebas, no ha cumplido por ahora su promesa a los clubes. Después de erigirse en el salvador del fútbol español firmando un contrato exprés con el fondo norteamericano CVC para que el capital fluyese en los equipos de la Liga, el primer pago de tres previstos no ha llegado a ninguno de los implicados. El desembolso debería haberse materializado el pasado mes de septiembre pero, según ha revelado en exclusiva Eduardo Inda a “El Chiringuito”, ese dinero no ha llegado a los clubes. Un anoticia que también fue confirmada por el periodista el periodista levantino Kike Mateu que corroboró que el Valencia no había recibido nada del citado fondo.

❗️¡EXCLUSINDA! #Inda: "Los clubes que votaron 'SÍ' al acuerdo con CVC aún NO han RECIBIDO el DINERO". #ChiringuitoInda pic.twitter.com/jO9aQVta4S — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) October 18, 2021

«Es conocido por todos que Tebas firmó un contrato con un fondo de inversión y eso se supone que era la panacea para los todos los clubes excepto los que no se han querido unir, que fueron el Athletic, Barcelona y Real Madrid», afirmó Inda.

“Son muchos los clubes que están molestos con esta situación de incertidumbre - añadió- porque algunos se endeudaron en verano por encima de sus posibilidades. «A estas alturas, que ha pasado un mes desde que se debía hacer el primer pago, no ha recibido el pago ningún club. Esto se paga un tercio a finales de septiembre, otro en Navidad y el último al final del ejercicio y no ha llegado nada».

Problemas para Tebas: el dinero de CVC no ha llegado a los clubes pic.twitter.com/etbZJ36R2G — Eduardo Inda (@eduardoinda) October 19, 2021

Un acuerdo ¿histórico?

A través de este acuerdo, firmado el pasado mes de agosto y que Tebas calificó de “histórico y excepcional”, CVC se convertía en “socio industrial de LaLiga y sus clubes con el objetivo de impulsar su crecimiento global, continuando la transformación hacía una compañía global de entretenimiento digital”. La patronal mantendrá intactas sus competencias deportivas y de organización y gestión de la comercialización de los derechos audiovisuales.

LaLiga destacaba entonces que este acuerdo permitirá dotar a los clubes de recursos para mejorar la competición y la experiencia de los aficionados, con el objetivo de acelerar su crecimiento y convertir a LaLiga en el “mejor espectáculo deportivo del mundo en el medio plazo” pero son muchos los que consideran que es “pan para hoy y hambre para mañana”.

El reparto de los millones

El acuerdo permitiría, aun que aún no han visto un duro, recibir hasta un máximo de 2.667,5 millones de euros a los clubes, una cifra que se reducirá hasta los 2.100 debido a los votos en contra de, Athletic de Bilbao, Real Madrid y Barcelona. A cambio de ese dinero los clubes deberán destinar el 70% de los recursos que reciban en el marco de este proyecto a operaciones vinculadas a su desarrollo tanto en infraestructuras como en innovación tecnológica, pudiendo disponer de hasta un 15% adicional para la inscripción de jugadores y el otro 15% para la reestructuración de su deuda financiera.

En este reparto, el Atlético de Madrid, actual campeón de la competición, podría ingresar unos 220 millones de euros.

El monto que recibirán los 38 equipos profesionales se entregará como préstamo participativo (un instrumento híbrido entre capital y préstamo) con un tipo de interés al 0% y un vencimiento a 40 años, por lo que en principio su devolución no debería suponer ningún tipo de carga para los equipos. Al ser un instrumento híbrido (es en parte capital) no contará como deuda, de modo que los equipos podrán utilizar este dinero para mejorar el activo de su balance y su patrimonio neto. Es decir, CVC no presta el dinero, por lo que los clubes, fuera del ámbito de los derechos televisivos, no le deberán nada.

El capital invertido en LaLiga Impulso se concentrará directamente en un 90% en los clubes, pero también habrá un porcentaje destinado a otros estamentos del deporte y del fútbol español.