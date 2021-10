Guerra feminista contra la Ponferradina: Piden que se le retiren las ayudas por amparar a “agresores machistas”

Deportes

La sesión plenaria de este viernes ha dado luz verde al acuerdo de cesión del uso del Estadio del Toralín a la SD Ponferradina durante 6 años, prorrogable a 10. La votación ha salido adelante por 23 a favor -en ausencia de Teresa García Magaz de Ciudadanos en este punto- y sólo una abstención, del concejal no adscrito Manuel De La Fuente.

El convenio contempla la cesión del estadio por un periodo de 6 años, ampliables a 10, y el pago de un canon anual de 42.000 euros por parte de la sociedad anónima deportiva, que asimismo tendrá que hacerse cargo de los pagos del IBI y el agua del estadio, que actualmente corren a cargo del Ayuntamiento.

Sin embargo, este acuerdo no viene exento de polémica y el Ayuntamiento tendrá que hacer frente a la batalla planteada por las feministas del Bierzo que exigen vetar al club por amparar a “agresores machistas”.

La Asociación Feministas Bercianas exige al Ayuntamiento que el convenio con la Ponferradina obligue al club a redactar un protocolo interno frente a todas las formas de violencia machista. De esta forma, trataba de presionar ayer al Ayuntamiento en la víspera del pleno que se ha celebrado este viernes y que ha sacado adelante la renovación del acuerdo con el club para la cesión del campo del Toralín tras el escándalo por el fichaje del futbolista Sergi Enrich, condenado por grabar a una mujer sin su consentimiento mientras mantenían relaciones sexuales.

La AFB ha mostrado su rechazo al convenio de cesión del estadio del Toralín a la Ponferradina. Tras el polémico fichaje por la Deportiva del delantero Sergi Enrich –condenado a dos años de cárcel por grabar a una mujer manteniendo sexo y difundir las imágenes–, el colectivo había sugerido al alcalde «algunas indicaciones a tener en consideración que permitirían arrojar perspectiva feminista» al nuevo convenio de cesión «y que sumarían efectivamente en la lucha contra la violencia machista en nuestro municipio».

“Veto a los agresores de mujeres”

Al no haber recibido respuesta alguna a su escrito, la asociación volvió a remitir vía registro municipal una nueva instancia en la que reiteran sus exigencias. Con este movimiento, recuerdan al equipo de Gobierno ponferradino que permanecen atentas a sus movimientos y que esperan ser tomadas en cuenta: «Queremos creer que un equipo de Gobierno que se autoproclama progresista y feminista sabrá estar a la altura y establecerá tantas cláusulas sean necesarias para garantizar que los agresores machistas sean vetados de ahora en adelante del Club que, recordemos, recibe además más de 80.000 euros anuales de los fondos públicos del municipio», explican en un comunicado difundido este jueves.

AFB exige que en el convenio con la Ponferradina se incluya la elaboración de un protocolo interno frente a todas las formas de violencia machista y «blindar la imposibilidad de contratar en el futuro a ningún jugador acusado o condenado por delitos encuadrados en el marco de la violencia machista, independientemente de que sean o no reconocidos como lo que nuestro ordenamiento jurídico entiende por violencia de género e incluyendo por supuesto cualquier tipo de explotación, abuso o agresión sexual o por razón de sexo».

“Enrich no puede ser futbolistas”

A pesar del «linchamiento en redes sociales al que fue sometida la Asociación el pasado septiembre al posicionarse públicamente respecto al controvertido fichaje», se mantienen firmes en sus convicciones y reiteran que lo primordial siempre debe ser garantizar el bienestar de la víctima. «No estamos diciendo que este hombre tenga que verse vetado del mundo laboral de por vida, como hay quienes tratan de hacer creer. Pero una cosa sería que este tipo trabajase en una empresa cualquiera y otra que lo haga como futbolista, dado que esta última opción le coloca como personaje público y, por tanto, su víctima siempre estará expuesta y siempre correrá el riesgo de ser revictimizada a gran escala. Lo primero es la rehabilitación y el bienestar de la víctima. Por encima de todo y sin lugar a dudas. Y quien no sea capaz de comprenderlo es quien tiene el problema», insisten.

Una cosa sería q este tipo trabajase en una empresa cualquiera y otra es q lo haga como futbolista, dado q la segunda opción le coloca como personaje público y, x tanto, su víctima tb estará expuesta y correrá el riesgo d ser revictimizada a gran escala.#PlenoPonferrada29oct pic.twitter.com/BLTSF9bSol — Asociación Feministas Bercianas (@fem_bercianas) October 29, 2021

También recuerda el colectivo feminista que la «resolución» del caso Enrich «responde a un sesgo no sólo machista sino también de clase en la que los culpables han eludido gran parte de su responsabilidad y del proceso restaurativo gracias a su status y a sus posibilidades económicas». Por último, agradecen al movimiento feminista de todo el Estado que se volcase con ellas al presentar esta iniciativa y recuerdan al equipo de Gobierno que los ojos de las feministas de los distintos territorios estarán mañana puestos sobre ellos. «A falta de un mes escaso para el 25N, esperamos que nuestros representantes políticos no tengan la tremenda desfachatez de obviar las reivindicaciones de las mujeres y venir después a pasearse y a hacerse la foto cuando recordamos a las víctimas que el sistema, del que ellos son parte, desprotege», advierten a los políticos. Las muestras de apoyo de otros grupos feministas no se han hecho esperar.