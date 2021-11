El órdago de Zidane para fichar con el PSG: “Él debe ser despedido”

Deportes

Que Mauricio Pochettino no convence en el PSG y que Al khelaifi está loco por fichar a Zinedine Zidane. Ya no es un secreto en París. El técnico francés toma cada día más fuerza para ser el nuevo técnico del PSG en sustitución de Mauricio Pochettino, y las negociaciones entre el club francés y el ex técnico del Real Madrid ya estarían en marcha, según el diario Le Parisien, muy próximo a la entidad que preside Nasser Al-Khelaïfi.

Según adelantaba ayer Le Parisien, las negociaciones entre Zidane y el PSG han avanzado de forma considerable en los últimos días. Si el entrenador argentino termina saliendo del equipo con destino al Manchester United, donde es uno de los favoritos para sustituir al despedido Ole Gunnar Solskjaer, el PSG haría todo lo posible para fichar a Zidane esta misma campaña.

Desde hace días se ha manejado que Pochettino ha sido tentado por el Manchester United para ocupar el puesto del cesado Ole Gunnar Solskjaer y que Zidane está en la puerta de entrada del PSG. Algo que se habría acelerado de forma considerable tras la derrota del pasado miércoles en la Champions League, donde los de París cayeron por 2-1 ante Manchester City y las feroces críticas al tridente ofensivo.

Sin embargo, aunque todo parece muy avanzado y desde Francia aseguran que el ex técnico del Real Madrid ya se habría reunido con Leonardo, director deportivo del club parisino, así como con Jean-Claude Blanc, director general del club de la Ligue 1, un órdago de Zidane ha puesto contra las cuerdas al PSG.

Órdago de Zidane

Según informa ‘footmercato.net’, Zidane diría que sí al Paris Saint-Germain siempre y cuando se despidiera a Leonardo, el actual director deportivo del conjunto.

La razón se centraría, según el citado medio, en que el brasileño tiene un gran poder deportivo en el club y a Zidane no le gustaría compartir con nadie. Al exjugador de la Juventus, de hecho, le gustaría tener las manos libres sobre toda el área deportiva y convivir con Leonardo desde este punto de vista sería difícil. Es más, Zidane, de asumir el banquillo, querría tener control total en el área deportiva del PSG.

Pero aún hay más. Diferentes medios galos afirman que Leonardo es un personaje polémico. Según el periodista francés Romain Molina, nadie lo quiere: “El PSG está agotado. Es un defecto interno del club. Todas las personas se apartan cuando ven a Nasser (el CEO, árabe). Y Leonardo es odiado. Algo impactante es que Leonardo fichó a Icardi cuando realmente era un jugador que el entrenador (Tuchel en su momento) no quería. Pregunta a Maldini y Ancelotti qué piensan de Leonardo”.

Parece complicado que el PSG acepte el órdago de Zidane y despida a Leonardo, pero es sabido que el deseo de contratar a Zidane viene directamente desde Qatar, por lo que el directivo brasileño podría verse obligado a salir para facilitar la llegada del francés.

Zidane está sin equipo desde que decidió abandonar el Real Madrid el pasado verano y, según han publicado diversos medios en Francia, su gran objetivo es sustituir a Didier Deschamps en la selección francesa después del Mundial de Catar 2022 pero la oferta del PSG podría hacer cambiar sus planes.