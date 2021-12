El secreto del PSG antes de los partidos para aumentar el rendimiento: “Es como mear sangre”

El centrocampista español Ander Herrera -actualmente en las filas del PSG- ha querido mandar un mensaje a los jóvenes y ha criticado duramente el negocio de las canteras. El canterano zaragocista ha hablado sobre lo que él cataloga como un “problema muy grande” en las canteras del fútbol. Y es el fichaje prematuro de jugadores en edad de categorías inferiores.

El actual jugador del PSG ha reconocido -en un directo de instagram con futbolemotion- que “tuve posibilidades de salir de Zaragoza y mi padre me dijo que el que llega no es por irse ahora al Villarreal o al Atlético de Madrid... Paciencia”. Ese es el mensaje que ha querido mandar a los canteranos del fútbol, donde “se mueve mucho dinero”. Ha afirmado que “hay chicos de 15 o 16 años que se mueven por 1000 euros más” y no deberían tener tanta prisa.

El “arma secreta” del PSG

Pero, una de las cosas que más ha sorprendido de la charla es cuando ha revelado el secreto del PSG para aumentar la potencia de sus jugadores. Según desveló, a los jugadores del Paris Saint-Germain les dan un batido de remolacha antes de los partidos porque, según asegura el español, es el único alimento que está científicamente probado que mejora el rendimiento. “Luego es como si mearas sangre” afirmó entre risas.

Y es que efectivamente, los beneficios de la remolacha sobre el rendimiento deportivo están científicamente demostrado. El Instituto del Deporte Australiano -según recoge Vitonica- clasifica los suplementos deportivos según evidencia científica y sobre la base de un análisis de riesgo-beneficio de cada uno, todo ello realizado por un grupo de científicos expertos en la medicina y la nutrición deportiva.

Mejora el rendimiento

Esta clasificación sitúa al zumo de remolacha con un nivel de evidencia A, lo que quiere decir que es un suplemento que se ha evaluado científicamente y se ha comprobado su beneficio cuando se utiliza de acuerdo con un protocolo específico en una situación deportiva específica.

La suplementación con zumo de remolacha es utilizada por su alto contenido en nitrato inorgánico (NO3-), compuesto que se encuentra a su vez en otras verduras y carnes procesadas (como conservante). Una vez que lo ingerimos, el nitrato inorgánico es reducido a nitrito (NO2-), el cual se absorbe en el estómago y el intestino, siendo en la sangre el precursor del óxido nítrico (NO). A este óxido nítrico se le atribuyen importantes funciones hemodinámicas y metabólicas, considerándose un importante vasodilatador capaz de aumentar el flujo sanguíneo a nivel muscular y favorecer la cesión de oxígeno en el músculo.

Los resultados disponibles sugieren que la suplementación con zumo de remolacha puede mejorar la resistencia cardiorrespiratoria en los atletas aumentando la eficiencia, lo que mejora el rendimiento en varias distancias, aumenta el tiempo de agotamiento a intensidades submáximas y puede mejorar el rendimiento cardiorrespiratorio a intensidades de umbral anaeróbico y consumo máximo de oxígeno (VO2max) (factores que limitan el rendimiento).

Según la bibliografía científica y debido a sus efectos fisiológicos el zumo de remolacha podría mejorar el rendimiento en deportes de resistencia (natación, atletismo, ciclismo, deportes en altitud…), deportes explosivos y de fuerza (powerlifting, crossfit..) o interválicos de alta intensidad (fútbol, tenis, deportes de combate…).