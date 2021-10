Infidelidad, insultos y separación, el lío amoroso que revoluciona el vestuario del PSG

Deportes

El vestuario del PSG parece que no puede vivir un día en paz. Cuando no son las noticias sobre la lesión de Sergio Ramos y el aplazamiento sin fecha de su debut, son las informaciones sobre el futuro de Kylian Mbappé o las declaraciones de Neymar en las que habla de una posible retirada. Ahora ha sido un lío amoroso el que ha alterado la paz del equipo. El delantero argentino Mauro Icardi y su mujer, Wanda Nara, son los protagonistas, esta vez, al haberse hecho pública su posible separación. Una separación que se ha escenificado en los medios de comunicación y en las redes sociales. No se esperaba menos de la pareja más mediática del equipo que más atención recibe de los medios.

La relación entre Wanda Nara y Mauro Icardi saltó por los aires después de que ella publicara una storie en Instagram el sábado con este claro mensaje: “¡Otra familia más que te cargaste por zorra!”. Según los medios argentinos, este mensaje iba dirigido a la actriz Eugenia La China Suárez, a la que se empezó a acusar de haber provocado una infidelidad de Icardi.

Mensaje que dejó Wanda Nara en Instagram y que anticipó su separación de Mauro Icardi. FOTO: Instagram Wanda Nara

Wanda Nara dejó de seguir a Icardi en las redes sociales, con lo que ello significa para una pareja que vive su amor en Instagram, y comenzaron las especulaciones sobre una crisis en el matrimonio. Especulaciones que la propia Wanda convirtió en realidad con el mensaje que le envió a la periodista Ker Weinstein, responsable de la cuenta de Instagram @chismesdeker. “Me separé”, le dijo Wanda a Weinstein. Wanda borró de su cuenta sus fotos más recientes con Icardi y dejó de seguir también a La China Suárez, con la que mantenía una relación de amistad.

En medio de este lío amoroso se supo que Icardi no acudió el domingo al entrenamiento del PSG, que autorizó al argentino a saltarse su jornada laboral. Mientras, Wanda se subió a un avión privado y se marchó a Milán junto a Francesca e Isabella, las dos hijas nacidas durante su matrimonio con Icardi. Wanda y Mauro se casaron en 2014, después de que ella se divorciara del también futbolista, ya retirado, Maxi López, exjugador del Barcelona. Wanda y Maxi tuvieron tres hijos (Valentino, Constantino y Benedicto) y conocieron a Icardi cuando los dos futbolistas fueron compañeros en la Sampdoria. En aquella época, Mauro Icardi era uno más en la familia de Wanda y Maxi, con el que mantenía una gran amistad. Una amistad que se rompió cuando Wanda y Maxi se separaron y Mauro comenzó su relación sentimental con ella.

Este domingo, en el que se celebraba el día de la madre en Argentina, Wanda publicó una foto en Instagram situada en Milán en la que aparecía junto a sus cinco hijos y el siguiente mensaje: “Feliz día a mí. Gracias por hacerme la mamá más orgullosa del mundo. Son mi vida”. Icardi felicitó el día de la madre a Wanda a través de esa misma red social con dos fotos de la pareja y el mensaje: “Feliz día, Mamucha”.

Al mismo tiempo, en Argentina, el diario Clarín publicó el supuesto mensaje que La China Suárez habría mandado a Icardi y que Wanda habría descubierto: “Me gustaría encontrarte en un boliche de un lugar del mundo donde nadie te conozca”. Clarín aseguró que la relación de La China e Icardi se limitó al intercambio de mensajes por Instagram, pero que nunca se llegaron a ver.

Para completar el domingo, Icardi, que nunca dejó de seguir a Wanda en Instagram, publicó una storie en esta red social en la que se podía ver junto a Wanda en Milán. Dos corazones acompañaron esta foto. La noticia de su separación dio paso entonces a los rumores sobre una posible reconciliación. Continuará…