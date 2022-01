Un futbolista español se desata en Twitch: “Con esa barra le hago un show a mi parienta

Los futbolistas están descubriendo que se lo pasan en mejor en Twitch que con los periodistas. Se sienten más liberados y cuentan de todo. Javi Martínez ha hablado con Gerard Romero de su carrera futbolística. “Lewandowski es un jugador muy duro en los entrenamientos”, ha asegurado nada más comenzar, cuando le han preguntado por el ganador de The Best.

Ahora está en Qatar. “Después de tener que dar el máximo todos los días, también en los entrenamientos, me apetecía dar un cambio, te tomas el fútbol como un trabajo y no lo disfruto. Necesito algo que me haga vivir y luego jugar al fútbol, porque ya no lo disfrutaba”, ha asegurado. “La gente ve los noventa minutos del partido y no que todos los días tienes que dar el 200 por ciento, una presión mental. No es fácil para la cabeza. Son 17 años así todos los días. Ha reconocido que, como cualquier trabajador, un futbolista tiene que conseguir el máximo dinero. Ha reconocido que hubo negociaciones con el Athletic, pero que él quería probar algo “exótico y nuevo”. Lo que le ofrecía el Athletic eran menos años que en Qatar y eso le hizo tomar esa decisión. “Aquí el fútbol está todavía en desarrollo y me piden mucha opinión. Toda mi vida me he sentido importante en el campo, parte del once y en el Bayern, en los últimos años había perdido el protagonismo y echaba de menos el sentirme líder”.

Ha recordado sus entrenadores: Pep, Ancelotti, Bielsa, Caparrós... “De todos se aprende algo”, ha asegurado. “El fútbol es de perros, hay que ser uno para ser un jugador de fútbol”. Pero el que más le ha marcado es Ziganda. “Con 14 años, yo pensaba que era Dios y no me convocaron para la selección de Navarra y la decepción fue brutal. Cuco me hizo ver que el único culpable era yo. Había dado un bajón porque pensaba que lo tenía todo hecho en el fútbol. Te piensas que vas a llegar sin trabajar y me subió al juvenil de División de Honor, pero quiero que cambies tu actitud y que trabajes como un puto animal. Me cambió el chip”, ha contado.

Ha contado la primera vez que vio a Muniain: “Llega con 14 años al primer equipo del Athletic, un mocoso, y pensé que teníamos que ir con cuidado con él para no lesionarlo de una patada que igual lo rompemos en dos. Empieza a regatear y no lo paraba nadie, fue espectacular, parecía Leo Messi. Le pegué un palo y ni lo moví ni un centímetro con esas piernas de cajón que tiene”,

Además, ha contestado a sus seguidores. Sobre un cambio de estilo: “¿Me rapo el pelo como el calvo de Brazzers? Ah, que no lo conocéis, ¿no? ¡Venga, mañana, cabrones!”.

O sobre lo que iba a hacer esa noche, cuando le preguntaron por una barra que se veía en su habitación: “Es lo que me sujeta la cama, tío. No me des ideas, que esta noche a la parienta le hago un show que se queda loca”.