París arde contra Messi: “Es una sombra”

Las aguas siguen revueltas en el PSG. El Niza, segundo en la Ligue 1, dio la sorpresa al eliminar al todopoderoso París Saint-Germain (PSG) en los octavos de final de la Copa de Francia. Pocos pensaban que el Niza iba a poder eliminar al PSG en los octavos de final de la Copa de Francia. El conjunto de Christophe Galtier, que ya empató a cero en París en diciembre en Ligue 1, eliminó al vigente campeón en una tanda de penaltis no apta para cardiacos tras haber vuelto a empatar sin goles en París. Xavi Simons falló el penalti decisivo ante Bulka, portero precisamente cedido por el PSG. El Niza se enfrentará al Olympique de Marsella en los cuartos de final.

De esta manera, el conjunto conducido por Mauricio Pochettino no podrá conquistar un certamen que el club ganó en seis de las últimas siete ediciones y que desde 2014 es finalista.

Un nuevo fracaso para un plantel que es un bomba de relojería y que esta vez tampoco pudo contar con Neymar, Hakimi, Keylor Navas, Sergio Ramos y Di María. La ola de críticas contra el club parisino no se hicieron esperar, especialmente hacia su fichaje galáctico: Lionel Messi. El argentino tuvo una pobre actuación en el parque de los Príncipes, aún no ha convertido en lo que va de 2022 y pese a haber sido titular y llevar el dorsal número 10, no pudo hacerse con el triunfo. La Copa de Francia mantiene como tradición que hasta octavos de de final, los jugadores titulares deben tener una numeración del 1 al 11, lo que permitió al rosarino -ante la ausencia de Neymar por lesión- llevar el número que lució durante tantos años en Barcelona y la Selección Argentina.

“Una sombra de sí mismo”

El portal LeParisien supendió con un 4,5 al ex goleador argentino: “El siete veces Balón de Oro tuvo algunos destellos en espacios reducidos. Pero demasiado desperdicio al acercarse a la zona de la verdad. Autor de un disparo a puerta, sin peligro, al final de la primera parte”. Además, en un artículo titulado “Lionel Messi, la sombra de sí mismo”, el periodista francés Stéphane Bianchi aseguró que el ex Barcelona sigue sin “recuperar su esplendor” que lo llevó a convertirse en el mejor futbolista del planeta: “Aún no tiene ese ritmo que lo hace tan fuerte en espacios pequeños o en el juego de transición”.

Messi tuvo un solo tiro a portería en todo el partido. No falló al anotar su penalti en la tanda, pero no fue suficiente para evitar la caída del PSG.

Por su parte, el diario L’Equipe dio un aprobado muy raspado a la actuación de Messi: “Continúa su (re)ascenso en el régimen post-Covid. Tuvo pocas ocasiones claras (’45, ‘90+1) y luchó por marcar la diferencia ante el ajustado marcaje del Niza pero no pudo. En el lado positivo, su sociedad con Verratti es cada vez más fluida”.

Y los aficionados más de los mismo. Descargaron su rabia en redes sociales y Twitter se inundó con comentarios criticando el bajo rendimiento del ex delantero culé.

EL PSG LLEVABA 8 AÑOS SEGUIDOS GANANDO LA COPA FRANCESA SIN MESSI.



ESTA TEMPORADA HABÍA GANADO LOS 2 PARTIDOS DE COPA SIN MESSI, Y EN EL PRIMER PARTIDO DE COPA QUE JUEGA MESSI EL PSG SE ELIMINA EN OCTAVOS CONTRA EL NIZA



COMO ESTO NO LO DIRÁ LA PRENSA, AQUÍ ESTOY PARA DECIRLO — Jonhwick_4 (@jonhwick_c) January 31, 2022

¡SE ECHARON A MESSI!



Niza eliminó a PSG y Lionel Messi de la Copa de Francia al perder desde los once pasos.



El astro argentino y Mbappé fueron insuficientes para que los dirigidos por Pochettino no obtuvieran el pase a cuartos de final. pic.twitter.com/oGTTklfhlM — Carlos A Aguilar C. (@elzarcaguilar) February 1, 2022

Lionel Messi vs Niza en Copa!



• 0 Goles

• 0 Asistencia

• 0 Pases Claves

• 1 Tiro A Puerta

• 1 Tito Bloqueado

• 28 Balones Perdidos 😳 ( Récord )

• 78 min Caminando



• 67 Post de Espn por la camiseta y el 10



C E R O N E L 👉 https://t.co/L9iJfPa5NA pic.twitter.com/BYPj1fkCiX — Arielipillo (@arielipillo) January 31, 2022

Otro jugador que directamente fue lapidado fue Mauro Icardi: “Con un puñado de balones tocados, confirma que desentona en este equipo y que, cuando no tiene oportunidad de marcar, es un peso muerto”, sentenció L’Equipe.

Pochettino, quien ya lleva un año al frente del equipo, también fue señalado como uno de los responsables por LeParisien: “El técnico parisino tuvo que lidiar con nueve bajas, es cierto, pero su equipo volvió a tener una actuación colectiva y ofensiva muy decepcionante. Su elección de dejar a Mbappé en el banquillo en el inicio fue todo un error”.

La cuenta de Twitter Canal Supporters, dedicada a los hinchas del PSG publicó el siguiente mensaje: “La pérdida de la Champions, la eliminación de la Copa de Francia, la falta de antecedentes, la falta incluso de ganas en el campo. ¿Quién es el entrenador común en estas pérdidas de trofeos? Pochettino. Así que dejemos ya de esconder nuestras carencias”.

El batacazo del PSG llega a tan solo 15 días del partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Real Madrid, en el que parece que finalmente no podrá estar Sergio Ramos, apartado de nuevo del equipo.