Lío en París: la recuperación de Messi se complica

El argentino vuelve a estar en el ojo del huracán en el PSG. El jugador argentino del Paris Saint-Germain Lionel Messi tampoco jugará este fin de semana en el partido de Ligue 1 frente al Brest, perteneciente a la jornada 21 del campeonato francés, según ha confirmado el parte médico publicado por el PSG.

Messi, que contrajo el coronavirus el pasado 26 de diciembre, dio negativo en la previa de Reyes y desde entonces, tras su regreso a París desde Argentina, se ha entrenado en solitario intentando agilizar su recuperación, la cual se está complicando más de los previsto.

La ‘pulga’ ya fue descartada para el empate (1-1) del PSG en Lyon la semana pasada en un pobre partido de los parisinos, lejos de su producción ofensiva habitual por las múltiples bajas del equipo. Messi tampoco estará este sábado y en el club mantienen las dudas de si finalmente podrá regresar la semana próxima a entrenarse con sus compañeros, algo que hará de forma gradual.

“Habiendo hecho un buen progreso, Lionel Messi continúa trabajando con el personal médico y de rendimiento del club, y se reincorporará gradualmente al equipo la próxima semana”, indicó la entidad francesa en una actualización del estado físico del ‘10′ argentino. El objetivo tanto de Leo como de PSG es que pueda estar en condiciones para regresar el domingo 23 de enero, cuando el conjunto de Mauricio Pochettino reciba a Reims, en la 22° jornada de la Ligue 1.

Sin embargo la situación por la que atraviesa Messi ha incrementado el enfado de los dirigentes parisinos que ya han mostrado en ocasiones anteriores su decepción con el rendimiento del argentino. El momento en el que se contagió Messi también ha contribuido a echar más leña al fuego.

Fiesta sin control

El PSG confirmó el 2 de enero que Leo Messi había dado positivo por coronavirus y la noticia dio la vuelta al mundo. ¿Dónde se contagió? ¿Cómo?... y las fotos y videos de sus fiestas en vacaciones corrieron como la pólvora. En redes sociales no tardaron en elegir a un cabeza de turco y hubo graves acusaciones para Fer Palacio, reconocido DJ que compartió una fiesta con el futbolista argentino.

“Me acabo de levantar y me mandaron un montón de mensajes, soy tendencia en Twitter porque Messi dio positivo de Covid y lo relacionan con que yo lo contagié. Me han llegado a poner ‘asesino’ por mensajes, mucha mala onda. Yo ayer me hice un estudio porque tengo que viajar a Uruguay y no tengo Covid”, explicó.

Lo cierto es, que en esa famosa fiesta pudimos ver al astro argentino bailando, saltando y abrazando a su mujer y a sus amigos sin ningún tipo de precaución. No hubo mascarillas, ni distancias de seguridad, algo que no ha sentado nada bien el el PSG.

Solo unos segundos de Lionel Messi disfrutando de sus vacaciones y se te reinicia la vida 🌞🏖️ 🕺



(via jorge.barreto.969/Instagram) pic.twitter.com/x8usnHneP9 — Fuera de Juego (@ESPN_FDJ) December 30, 2021

“De aquellos barros vienen estos lodos” afirman desde París. El enfado es tal, que los medios galos aseguran que el club estaría dispuesto a sacrificar la cabeza del argentino e invertirlo todo en retener a Mbappé.

Para Al-Thani, Leo Messi es prescindible si, a cambio, Al-Khelaïfi logra la renovación de Mbappé, y más viendo la primera vuelta que han firmado el argentino, muy por debajo de las expectativas que llevaron al club a realiza su mediático fichaje desde el Barcelona.

De hecho, ayer salió a la luz, que la ofensiva por Mbappé no ha terminado, aún queda, al menos, una bala y el PSG la va a gastar, a ver si consigue que el delantero francés cambie de opinión. Mbappé ha rechazado varias propuestas para ampliar su contrato con el PSG, pero Telefoot informa de una nueva intentona del conjunto presidido por Nasser Al-Khelaifi. Además, de una brutal oferta económica (40 millones) la publicación apunta a que que los directivos parisinos han planteado al delantero un contrato de corta duración.