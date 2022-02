Agencia de viajes Eric Cantona

FOTO: Looking FC

Eric Cantona no quiere ver el Mundial de Qatar. «No es para mí, no es un país de fútbol. Ha muerto gente construyendo los estadios», aseguraba el futbolista francés hace unos días. Su fútbol es otro, el que va más allá de los estadios, el que llega al alma. Y recuperar esas sensaciones es lo que busca con su nuevo proyecto, Looking FC, que diseña viajes de cuatro días relacionados con el fútbol y que culminan siempre con un gran partido.

«Me encanta el tipo de fútbol que hace latir tu corazón y hace temblar el estadio. Nuestra idea era crear las experiencias futbolísticas más apasionantes del mundo, con carisma y alma. Hoy en día, todo está optimizado por el precio; nosotros queríamos optimizarlo por la pasión», explica Cantona.

El francés era, sin duda, un futbolista pasional, como demostró con la patada al hincha del Crystal Palace de la que la semana pasada se cumplieron 27 años. «Vete a Francia con tu puta madre, bastardo», le dijo aquel «hooligan». «Patear a un fascista es lo mejor que hice en mi carrera», ha reconocido alguna vez el ex futbolista. Aunque se arrepiente de no haberle dado «una patada más fuerte».

Aquella patada le costó nueve meses de sanción y 120 horas de servicios sociales, pero lo dio por bien empleado porque Cantona quiere un fútbol que siga siendo de todos. Del pueblo, como ha sido siempre, y en el que el deporte siga estando en el centro.

Por eso el proyecto de Looking FC está comprometido también con Common Goal, por lo que donará el uno por ciento de sus ingresos a la iniciativa de Objetivos Globales de la ONU. Además, el proyecto tiene el compromiso de trabajar con el comercio local y con el medio ambiente. Compensa la huella de carbono con Thrust Carbon, una empresa que permite invertir el equivalente de la huella de carbono generada en iniciativas de carácter sostenible.

Cantona se ha inspirado en la serie documental Looking For producida junto a sus hermanos (Canto Bros Production). Eric diseña personalmente cada uno de los viajes, que terminan con una «experiencia de partido», lo que viene a ser el ir al fútbol de toda la vida.

Antes del día de partido, los aficionados podrán disfrutar de otras experiencias como talleres de canto para fans, paseos para conocer el arte callejero en los barrios de los equipos explicados por historiadores y sesiones informativas de tácticas impartidas por periodistas reconocidos.

«Si eres fanático del Manchester United, ver un partido en Old Trafford es un sueño. Pero esa es sólo una parte de la historia. ¿Has oído hablar del FC United y lo que representan? ¿Conoces el final de los cánticos de Stretford? Más allá de su belleza artística, ¿conoce el significado del mural de Marcus Rashford para la comunidad local? Esta es la esencia del fútbol, estés en Liverpool, en Buenos Aires o en Casablanca. Estos viajes son para aquellos que todavía creen en la pasión y quieren profundizar en su amor por el fútbol», explica con pasión Cantona.

Manchester, Buenos Aires, Liverpool, Milán, Madrid, Barcelona, París, Lisboa y Casablanca son las nueve ciudades a las que se puede viajar con Looking FC esta temporada. Hay acuerdos con un equipo de cada ciudad: el United, el Liverpool, el Inter, el Real Madrid, el Barcelona, el PSG, el Sporting y el Raja. Y los partidos que se pueden presenciar no corresponden sólo a los torneos locales, también duelos como el Manchester United-Atlético de Madrid de la Liga de Campeones en Old Trafford. También el clásico Real Madrid-Barcelona en el Santiago Bernabéu o el PSG-Marsella en el Parque de los Príncipes. Los viajes están diseñados para grupos, pero también se pueden reservar de manera individual o en pequeños paquetes para amigos y familiares. El precio por persona es de 1.290 euros e incluye el alojamiento, las experiencias, la mayoría de las comidas, las guías y las entradas para los partidos.

«Eric representa la autenticidad y el alma de los fanáticos del fútbol en todo el mundo. Creemos que el futuro de los viajes estará impulsado por la pasión, no por la geografía», dice Charaf El Mansouri, director ejecutivo de Dharma, una startup de viajes con la que se ha asociado Looking FC.