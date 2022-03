La revelación de Marcelo sobre Sergio Ramos: “Ha llegado la hora de contar todo...”

Es un secreto a voces que Marcelo está viviendo sus últimos días como jugador del Real Madrid. El brasileño ostenta el título de ser el jugador vivo con más trofeos del Real Madrid, su palmarés le ha llevado a tener veintitrés títulos. Entre los que destacan cinco Supercopas de España, cinco Ligas de España, cuatro Mundiales de Clubes y cuatro Champions League.

Tras de haber ganado su vigésimo tercer título -y con altas posibilidades de hacerse con LaLiga esta temporada- el capitán del Real Madrid habló sobre su futuro en ‘El Hormiguero’. “Estoy muy tranquilo. Estoy en el club de mi vida. Tengo en mi cabeza jugar hasta que mi hijo crezca y pueda jugar con él”, comentó Marcelo. “El futuro no lo sé. Tenemos partidos importantes, soy el capitán del mejor equipo del mundo y estoy muy arropado por mis compañeros. No pienso más allá. Todo tiene un fin, pero ahora mismo no pienso en esto. Quiero seguir toda mi vida aquí y retirarme en el Madrid, pero no decido yo solo” afirmó el jugador.

Lo que significa Sergio Ramos

Conocida la gran amistad que une a Pablo Motos con el ex capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, el brasileño aprovechó para explicar lo que significa el camero para él y revelar alguna anécdota no conocida hasta ahora. “Sergio es un hermano mayor para mi. Me ayudó muchísimo en mi carrera dentro del club. Ha llegado el momento de hacer público todo lo que ha hecho por mi. Todo esto lo he hablado con él en privado”.

La experiencia que más marcó a Marcelo con Sergio Ramos fue cuando ganaron la final de la Champions en 2014: “Yo estaba muy nervioso. Sergio me dijo: “Tu pones la bufanda conmigo en la Cibeles. “Fue un detalle brutal. El capitán no tenía porqué hacerlo conmigo, dice mucho de él. Es un momento suyo para levantar la copa y me dice que lo hiciera con él. Dice muchísimo de él para mi”.

🐜 🐜 Lo confesó anoche en @El Hormiguero: Marcelo siempre guardará "en su corazón" este gran gesto que tuvo Sergio Ramos en la celebración de la Décima Champions ganada por el Real Madrid 🤍🏆 #ElHormiguero https://t.co/rfowqN7bx1 pic.twitter.com/x6xUF5IlXv — antena 3 (@antena3com) March 2, 2022

El Madrid ya busca a su sustituto

La inminente salida de Marcelo tras 15 años con la camiseta blanca es algo que casi nadie duda. De hecho el Real Madrid busca sangre joven para suplirle en el lateral izquierdo. Mbappé y Haaland son los grandes objetivos de Florentino Pérez para la próxima temporada pero no son las únicas posiciones que tiene por reforzar el Real Madrid. Confirmadas las salidas de Marcelo, Isco y Bale, que no renovarán, el club blanco sondea el mercado en busca de dos laterales, uno diestro y otro zurdo. El Real Madrid está siguiendo con atención a varios jugadores que están brillando este curso para coger el testigo de Marcelo.

El favorito de Florentino Pérez es el lateral izquierdo del Arsenal Kieran Tierney, de 24 años, según adelanta Fichajes.net. El futbolista del equipo de Mikel Arteta está siendo una de las piezas claves de la recuperación de los gunner que arrancaron mal la temporada y que ahora son uno de los conjuntos más en forma de la Premier League.

El club blanco ya ha contactado contactado con el conjunto londinense para comunicarles su intención de hacerse con su contratación en el próximo verano aunque de momento desde el club inglés no están dispuesto a dejar salir a una pieza clave del equipo por el que pagaron 27 millones al Celtic en 2019.

Otra de las opciones sería repescar al canterano Fran García que está cuajando una gran temporada en el Rayo. El club blanco aún conserva el 50% de los derechos del futbolista, por lo que sólo tendría que pagar la mitad del acuerdo de traspaso que se alcanzara con el club vallecano.

Un inversión más que amortizada

Marcelo ha sido un referente en los últimos años y es una inversión sobradamente amortizada. Llegó al Madrid en enero de 2007 sin pocas referencias para los aficionados que no habían seguido su trayectoria. Con apenas 18 años, Mijatovic, entonces director deportivo del club blanco, se lo trajo del Fluminense por 5,5 millones de euros.

Ahora el adiós del lateral se acerca tras una larga lista de títulos. Si se gana la Liga o la Champions, sumará 24 títulos, una cifra a la que nadie ha llegado en el club blanco.