La durísima respuesta de Juanma Castaño a José María García por meterse con Lama y con él

José María García ya no tiene programa de radio pero cada vez que es invitado a una a hacer una entrevista, vuelve a sentirse como en sus mejores tiempos delante de un micrófono y vuelve a dejar sus adjetivos y disparar contra quien crea conveniente. Lo hizo en un programa que le dedicaron en Radio Marca, donde uno de sus objetivos fue Juanma Castaño, el periodista deportivo de la Cope y también flamante ganador de Masterchef. Lo que no ha gustado nada a García: “A mí no me gusta como periodista. Gaseosa con agua. Abrazafarolas. ¿Cuándo un periodista deportivo puede abandonar su profesión para ser cocinero?”, contestó cuando le preguntaron por él. No compra que salir en la televisión le pueda ayudar a ampliar su audiencia en la radio. Dice García que son cosas distintas. “¿Que se abra? Si le conocen con su trabajo, para qué necesita cocinar”, se preguntaba y respondía a sí mismo el mítico periodista, que en la respuesta también dejaba su “toquecito” a Manolo Lama, narrador de los partidos del Real Madrid en la Cope y que también hace anuncios: “Es como el otro, para qué necesita Energisil”.

Pero Juanma Castaño no rehuye el enfrentamiento. En su programa, llamó a García, pero éste no le cogió el teléfono: “José María, ¿has perdido facultades? Esta noche te he llamado para que estuvieras en directo y defendieras estas declaraciones y no te has atrevido. No te has atrevido a entrar conmigo en directo. ¿Dónde está el García que yo conocí? ¿Dónde está el García que yo escuché y del que hemos aprendido tanto?”, preguntó Juanma Castaño a sus oyentes de la radio deportiva por la noche.

El famoso periodista estaba un poco desconcertado porque cuando habla con García en reuniones informales y privadas no recibe esos ataques: “Yo quiero que sepan ustedes que, cuando me encuentro con él, es la persona más cariñosa del mundo. No se pueden imaginar las cosas que a mí me ha dicho. No les hablo de hace años, sino de hace mes y medio tomando un café en la puerta de la Cope en una terraza que estuve dos horas”. “Me dijo que yo era la referencia, que era bueno, etc. Me abraza, me quiere, me mia, etc. Y de repente, cada vez que da una entrevista me funde a palos”, decía en directo sin encontrar una explicación a lo que pasaba.

Se encendió Castaño: “José María, fuiste un gran periodista. Probablemente el mejor periodista deportivo de la historia de este país. Te respeto profundamente, pero como excompañero eres un faltón y, sobre todo, hay que atreverse, que te he llamado para estar en directo por teléfono. Hay que ponerse como se te ponían a ti. A ver si vienes un día y me lo dices”.

Fouto, compañero de Castaño, compartía la misma versión. Off the record, García tiene otro discuso: “Todo lo que me ha dicho fuera de antena es contrario a lo que acabamos de escuchar. Me ha dicho que te tiene estima, que eres un gran periodista y que un día si te falta algo él va a estar ahí. Que eres un gran periodista, pero que te ve disperso entre la radio y la tele”,