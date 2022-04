Así traicionó Piqué a Sergio Ramos ante Rubiales

La relación de confianza que existe entre el jugador del Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, llevó, según publica El Confidencial, al futbolista a reenviar al dirigente un audio de Sergio Ramos, entonces defensa del Real Madrid, en el que criticaba a Rubiales.

El Confidencial asegura que esta traición de Piqué a Sergio Ramos se produjo en mayo de 2020, cuando Piqué y Rubiales buscaban apoyos para desplazar a David Aganzo de la presidencia de la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). Según este medio, Ramos no quiso entrar en el juego y se habría desmarcado de la estrategia de Piqué y Rubiales. “Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial”, le dijo Piqué a Rubiales en un mensaje de voz desvelado por El Confidencial.

Este fue el mensaje de voz que le envió Sergio Ramos a Piqué y que ha publicado El Confidencial: “Geri, ¿qué pasa? El tema… me ha escrito ahora Luque, que yo tengo muy buena relación con él. Y, claro, es lo que le he dicho. Yo sé la relación que han tenido Rubi y Aganzo y eran íntimos hermanos, vamos, pero a todos lados juntos y demás. ¿Y qué pasa? Que cuando Rubi se presentó para la presidencia de la Federación, pues al otro lo puso en la AFE. ¿Qué pasa? Que cada uno, al final, cuando se ve con cargo, en un buen cargo, y con poder, pues quiere mandar a su manera. ¿Qué pasa? Que Rubi tenía a tres o cuatro allí en la AFE que le contaban todo, aun estando Aganzo de presidente. Entonces este cogió y los echó. A partir de ahí empezó la guerra y ya pues se lo quiere cargar, porque Rubi quiere mandar en la Federación y en la AFE. Entonces, esto es un tema también muy delicado, Geri. Y yo con Aganzo, obviamente, ya te lo he dicho, la relación era correcta y profesional por pertenecer al sindicato y defender los intereses de los jugadores. Pero tampoco tengo nada con él y después del feo que me hizo le he puesto la cruz. Yo no tendría ningún problema en firmarle, pero yo creo que esto no es un tema nuestro, es un tema... ¿Nosotros pidiendo la dimisión de un presidente de AFE que realmente el que lo está moviendo es Rubiales? No sé, yo creo que es un tema suyo para que lo resuelvan entre ellos y que a nosotros nos coja un poco al margen. Pero, en fin, no sé”.

Según El Confidencial, Piqué reenvió ese audio a Rubiales con la petición de que no se lo desvelara a nadie y fuera algo confidencial: “Rubi, este es un mensaje que me ha enviado Sergio Ramos. Quédatelo para ti. Por favor, que sea confidencial”.