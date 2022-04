Piqué pidió a Rubiales ir a los JJOO de Tokio mientras criticaban a Sergio Ramos

El futbolista del Barcelona Gerard Piqué pidió al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, acudir a los pasados Juegos Olímpicos de Tokio con España, según publica El Confidencial. Esta petición, siempre según este medio, se habría hecho mientras se negociaba el acuerdo por la Supercopa de España con Arabia Saudí y durante las conversaciones habría salido el nombre de Sergio Ramos, que también habría mostrado su interés en acudir a los Juegos. Ni Piqué ni Sergio Ramos acudieron a los Juegos Olímpicos, en los que la selección española consiguió la medalla de plata después de perder la final contra Brasil.

“Esta me la tienes que hacer, eh Rubi, lo tienes que conseguir, hostia. La tenemos que mantener muy en secreto y coger al míster [Luis de la Fuente] cuando acaben, en septiembre o cuando sea, cuando acabe la competición, me voy a Madrid y nos sentamos con él, tío. Me haría una ilusión… A ver cómo lo podíamos gestionar para que tampoco salga en ningún sitio ni nada. Creo que esto hay que mantenerlo hasta el final muy en secreto entre los tres. ¿No te parece?”, le pidió Piqué a Rubiales, según El Confidencial.

La respuesta de Rubiales dejó claro que al presidente de la RFEF estaba en la misma sintonía que Piqué: “Por supuesto, hay que mantenerlo en secreto y el míster, si él confía, quiere y tira ‘palante’, yo encantadísimo. A mí me gustaría que vinieras hasta a la absoluta, la otra, que te necesitamos más”.

Tiempo después, el tema volvió a surgir en otro mensaje de Piqué a Rubiales: “Rubi, sobre todo si mañana hablas con el entrenador de la Sub-21, sobre todo mantenedlo superconfidencial. Si se lo puedes decir, que sea algo entre nosotros, que no lo sabe nadie más. Si esto se filtra o lo que sea, va a haber otros jugadores que van a querer ir y tal, y para él va a ser un problema también, así que coméntale, sobre todo, que quede entre los tres y que si algún día quiere hablar yo me voy a Madrid en un momento y hablamos, ¿vale, crack? Y Felicidades, tío. Creo que hemos hecho un contrato de la hostia con los saudíes”.

Rubiales le contestó un día después: “Geri, he hablado hoy con De la Fuente, con el seleccionador Sub-21, y me ha dicho que, si te parece bien, él quiere esperar a que estén clasificados y que en cuanto estuvieran clasificados que, vamos, que al día siguiente te recibe, habla contigo o va él donde sea o lo que sea, ¿vale? No lo sé, yo la verdad es que no le he querido dar ninguna indicación, ni presionarle, ni al contrario. Me ha dicho que le gustaría hablar contigo, pero hay que esperar a estar clasificados. Yo no sé si será por superstición o por lo que sea. Venga, un abrazo, tío”.

Cuando surgió la noticia de que Sergio Ramos quería ir a los Juegos de Tokio, Piqué preguntó a Rubiales si era verdad: “¿Sabes algo de esto?”. Rubiales negó saber nada del tema: “Primera noticia. Ni idea. Palabra que me he quedado de piedra. Y hoy he estado con él. No creo que sea verdad”. Sin embargo, días después, Rubiales le comunicó novedades al jugador del Barcelona: “Geri, esto que me dijiste de Sergio, me huele que es verdad, porque me han dicho que quiere hablar conmigo. Te contaré cosas”.

Fue entonces, según El Confidencial, cuanto Piqué criticó a Sergio Ramos por su actitud: “Lo de filtrarlo primero para meter presión es mucho de su estilo”. La respuesta de Rubiales tampoco dejó en buen lugar a Ramos: “Contesté que yo no entro en decisiones deportivas”.