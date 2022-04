Piqué se quejó a Rubiales por el VAR antes de jugar contra el Real Madrid

El Confidencial ha desvelado nuevos audios entre el jugador del Barcelona Gerard Piqué y el presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Según este medio, Rubiales se puso en contacto con Piqué a través de WhatsApp para saber cómo estaba después de lo que había sucedido en el Real Sociedad-Barcelona (2-2) disputado el 14 de diciembre de 2019.

Ese día, el Barcelona protestó porque ni el árbitro, Alberola Rojas, ni el VAR consideraron como penalti un agarrón a Piqué en los instantes finales del partido. En el mismo encuentro sí se señaló penalti a favor de la Real Sociedad por un agarrón de Busquets.

Cuatro días después de esa conversación se disputó el Barcelona-Real Madrid en el Camp Nou. El Clásico acabó con empate a cero y el Madrid reclamó dos penaltis a Raphaël Varane. Uno por un plantillazo de Clément Lenglet y otro por un agarrón de Ivan Rakitic. Ni el árbitro, Hernández Hernández, ni el VAR interpretaron como penaltis ninguna de esas dos acciones.

Según El Confidencial, la conversación entre Rubiales y Piqué transcurrió de la siguiente manera. El presidente de la RFEF fue quien preguntó al jugador del Barcelona: “¿Cómo estáis?”. Piqué respondió: “Jodidos, hoy la han liado”. “¿Qué ha pasado, que no he visto lo del VAR?”, le contestó Rubiales. A continuación, Piqué se quejó por la actuación del árbitro y también del VAR: “Pues que no han consultado el VAR y era penalti clarísimo. Y los del VAR tampoco han dicho nada. Tendrían que haber avisado al árbitro. Sobre todo, si pitas el de Busi [Busquets] en la primera parte”.

Rubiales respondió a Piqué con un mensaje de voz: “¿Sabes lo que pasa, Geri? Que o es clamoroso o... yo no lo he visto. Palabra de honor que yo no lo he visto. Estoy en Sevilla y, bueno, que en Sevilla también hay tele, pero que no lo he visto. Sé que os han pitado uno dudoso en contra, que si es dudoso no entran ni para bien ni para mal, y sé que no han pitado uno, un agarrón a ti, me han dicho. Pero los agarrones también, o es muy claro o tampoco entran. Pero bueno, lo veré después. Oye, si se han equivocado... Tú sabes que estando yo por medio no hay ni ganas de perjudicar ni de beneficiar a nadie, ¿sabes?”.

El Confidencial también publica este jueves que “la Real Federación Española de Fútbol estuvo pagando durante meses de forma presuntamente irregular el alquiler de la vivienda de su presidente, Luis Rubiales, un piso de lujo en la Plaza de España de la capital”. Según este medio, “el secretario general de la Federación, Andreu Camps, admitió en un correo interno que el pago de esta casa con fondos del organismo podía suponer un “problema”. Así y todo, el contrato del alquiler del piso fue firmado por el propio Camps”.

“La renta de la vivienda de Rubiales ascendía a 3.100 euros mensuales, pero el dinero no salió de su bolsillo, a pesar de que en 2021 cobró 634.518,19 euros brutos. Inicialmente, el acuerdo establecía un alquiler mínimo de seis meses. El pago de la vivienda con dinero de la RFEF puede tener consecuencias legales: Rubiales no cumplía la exigencia para recibir los 3.100 euros de la casa de Plaza de España porque estaba censado en Madrid”, continúa asegurando El Confiderncial, que sostiene que “la prueba clave es un correo enviado el 11 de octubre de 2020, cuando Rubiales ya llevaba nueve meses instalado, en el que el secretario general de RFEF admite que se habían saltado el reglamento interno de la ayuda de vivienda”.

