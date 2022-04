Encuentran la bufanda del Betis del niño fallecido que movilizó a miles de personas en redes sociales

El beticismo está de enhorabuena. Primero, por haber ganado su tercera Copa del Rey. Y segundo, porque al fin ha aparecido la bufanda verdiblanca perdida por la madre de un niño fallecido de cáncer durante las celebraciones del título copero. Aurora ya tiene la bufanda consigo y ha querido dar las gracias a quienes la han ayudado a encontrarla.

“La verdad sea dicha, no me esperaba tanta solidaridad humana. Muchísimas gracias a todos los que nos habéis ayudado de una forma u otra. De verdad, de corazón, gracias a una grandísima persona, puedo confirmar y confirmo, que ya está en casa, ole ole ole, gracias”, escribía Aurora en sus redes sociales, la madre verdiblanca que había perdido la bufanda.

Eran sobre las doce de la noche de este martes, cuando Rafael anunciaba en su perfil de Facebook una de las noticias más esperadas en estas últimas horas: la bufanda que su hermana, Aurora Lancha, había extraviado después del partido de final de Copa del Rey, que el pasado sábado enfrentó al Real Betis y al Valencia, había sido localizada.

Aurora posa feliz con la bufanda FOTO: facebook La Razon

La bufanda pertenecía a su hijo de 14 años, fallecido hace tres, por culpa de un cáncer, con lo que el objeto tenía un increíble valor simbólico para esta madre.

“Mil gracias a todos por vuestro apoyo, sin vosotros no hubiera podido conseguir mi sueño, algo que veía imposible y gracias a la bondad de tanta y tanta gente que os habéis volcado conmigo, ese sueño tiene un final feliz”, ha explicado en sus redes sociales.

La Final de Copa dejó imágenes imborrables en La Cartuja y en las calles de Sevilla y también emotivos testimonios en redes sociales. Pero si hay uno que ha conmovido al beticismo y al fútbol en general fue el mensaje de Aurora, que con su desgarrador llamamiento ha provocado una gran oleada de solidaridad entre los internautas.

“Buenas tardes. Sé que es misión imposible, pero es lo último que puedo hacer, y por intentarlo no pierdo nada. Ayer a la salida del Villamarín, entre la euforia y la masa de gente que había, se me perdió la bufanda de mi niño. Se me cayó y, aunque recorrí el camino de nuevo, ya no la encontré. Es una bufanda muy especial, porque la tenía desde que el Betis bajó a Segunda, y pone en ella “volveremos”. No había ni un partido en el que no la llevara. Ayer quise que viniera conmigo a la final y torpemente la perdí. Para quien no conozca por qué es tan especial, mi hijo falleció hace tres años”, comenzaba diciendo Aurora. Pero su mensaje no acaba ahí y, consciente de lo difícil que podía resultar encontrarla, mandaba unas palabras a quien la tenga en su poder: “Si no la recupero, cosa que soy consciente de que es difícil, solo espero que quien se la encontrara sepa valorarla y la lleve a los partidos con el mismo cariño con el que él la llevaba. Gracias por escucharme y enhorabuena a todos los béticos. Aurora Lancha Pardal”.

Cientos de usuarios se movilizaron e incluso pidieron a Aurora una foto para que su localización resulte más fácil. “Buenos días. Sois muchos los que me estáis ayudando a encontrar la bufanda de mi hijo. Ayer me pedíais una foto de la bufanda y no encontraba ninguna. Hoy al llegar al trabajo y encender el ordenador, lo primero que veo es a mi niño sonriéndome y con su bufanda en el cuello. La comparto para intentar así que entre todos la encontremos. Mil gracias de corazón a todos por vuestro esfuerzo”, publicaba hoy Aurora en su perfil de Facebook.

Pero los sueños por muy difícil que parezcan a veces se cumplen. Aurora merecía que esta historia tuviera un final feliz y así ha sido.