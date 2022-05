La guerra pasa factura Artem Dzyuba, el delantero estrella de Rusia

El delantero Artem Dzyuba, estrella del fútbol ruso, anunció este domingo que deja el Zenit San Petersburgo, dos meses después de haberse perdido una concentración con la selección de Rusia a causa del conflicto en Ucrania. “¡Saint-Pét’, gracias por todo!”, escribió Dzyuba, de 33 años, en su cuenta de Instagram. El mensaje está acompañado de un video mostrando a un hombre en traje de superhéroe recitando un texto de agradecimiento delante del Gazprom Arena, el estadio del club.

En un comunicado el club agradece a Dzyuba su “juego brillante, su dedicación increíble, sus goles, sus pases, sus récords y nuestras victorias comunes”. El delantero llegó al club en 2015. Su último partido en liga fue el sábado contra el Nizhny Novgorod, derrota 1-0. Con el Zenit, Dzyuba conquistó cuatro títulos consecutivos de campeón de Rusia, entre 2019 y 2022, y marcó 108 goles en 249 partidos.

El jugador no precisó si permanecerá en Rusia o se irá al extranjero.

A mediados de marzo, dio que hablar al perderse la concentración de la selección rusa, de la que es capitán desde 2018. Una ausencia ligada al conflicto en Ucrania, donde el jugador tiene familiares. “No acudiré a la concentración con la selección, no por razones políticas, sino por razones familiares (...) Durante este periodo prefiero pasar tiempo con mi familia”, había declarado Dzyuba.

El “bastardo” Dzyuba

A principios de ese mes, el capitan de Rusia, fue duramente criticado por futbolistas ucranianos. Andriy Yarmolenko, del West Ham, y Vitaly Mykolenko, del Everton, atacaron a los futbolistas rusos por su silencio y personificaron la crítica en el capitán de la selección de Rusia y del Zenit de San Petersburgo, Artem Dzyuba, al que consideran un “bastardo”.

“Soy Andriy Yarmolenko, internacional ucraniano. Nací en San Petersburgo, pero crecí en Ucrania y me considero 100 % ucraniano. Tengo una pregunta para los jugadores rusos. Chicos, ¿por qué están sentados como idiotas y no dicen nada? En mi país matan gente, matan mujeres, matan madres, matan a nuestros hijos. Pero no dicen nada, no hacéis ningún comentario. Por favor, dime qué pasaría si todos juntos, unidos, mostramos a la gente lo que realmente está pasando en mi país. Los conozco a muchos y todos me decían: ‘No debe ser así y que su presidente está actuando mal’. Entonces, muchachos, ustedes que tienen influencia en la gente, demuéstrenlo. Se lo pido. ¡Por favor!”, reclamó el jugador del West Ham en redes sociales.

“Sé que a algunos de ustedes les gusta mostrar sus pelotas frente a la cámara [en referencia a la costumbre de Dzyuba de publicar vídeos de ese tipo en TikTok], pero ahora es el momento de mostrar sus pelotas en la vida real. Gracias por su atención. ¡Gloria a Ucrania!”, añadió.

En la misma línea se manifestó su compatriota Mykolenko, que publicó en una storie de Instagram un duro mensaje contra Dzyuba: “Mientras tú, bastardo Dzyuba, permaneces en silencio junto con tus putos compañeros, en Ucrania mueren civiles. Permanecerás encerrado en un agujero por el resto de tu vida y, sobre todo, la de tus hijos. Y me alegro de que nadie los perdone nunca, bastardos”.

Ahora, el futbolista ha sucumbido a la presión y ha decidido dejar su club e incluso salir de Rusia.

Escándalo sexual

Su capitanía en la selección rusa tiene muchas luces pero también sombras. En noviembre de 2020, Aarten Dzyuba fue apartado de la Selección de Rusia después de que se filtrara en internet un vídeo que supuestamente lo mostraba masturbándose. Las imágenes de vídeo de un hombre -que afirma ser la estrella del Zenit de San Petersburgo- dándose placer en la cama, se volvieron rápidamente virales.

Dzyuba se convirtió en un héroe nacional en la Copa del Mundo de 2018 cuando anotó tres tantos que ayudaron a su equipo a llegar a los cuartos de final. Después del torneo, el técnico Stanislav Cherchesov, le entregó el brazalete de capitán.

En las imágenes, de origen desconocido, se ve a un hombre que parece ser la estrella del Zenit de San Petersburgo masturbándose en la cama mientras gime de placer. Los usuarios rusos más perspicaces de las redes sociales captaron el ruido de fondo de la televisión que parece ser de una transmisión de Match TV con la presentadora Maria Orzul, y han sugerido que esas imágenes son de diciembre de 2019. El vídeo y las capturas de pantalla pronto se extendieron como la pólvora por Twitter, Instagram y servicios de mensajería rusos como Telegram.