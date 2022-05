“Como si se mueren la madre y la niña”, las duras palabras de Eto’o sobre su hija

Erika Do Rosario Nieves tiene 22 años, pero desde el pasado mes de febrero es reconocida legalmente como hija del ex futbolista del Real Madrid y del Barcelona Samuel Eto’o y ahora le ha reclamado por vía judicial el pago de dos años de pensión alimentaria.

La petición la realizó su abogado, Fernando Osuna, a través del juzgado de primera instancia número 83 de Madrid, el mismo que le declaró padre de la joven después de que el camerunés se declarase en rebeldía y no atendiera a las pruebas presentadas en su contra.

Erika Do Rosario Nieves presentó en 2018 una demanda para que le fuese reconocida la paternidad del exfutbolista, que conoció a su madre, Adileusa, en una discoteca de Madrid en 1997, cuando el jugador militaba en el CD Leganés, tras presentarles un amigo común.

“Me indigna que a alguien que se vende a sí mismo como un benefactor de los niños, tiene su propia fundación… le importaba un rábano la vida de su propia hija”, explicaba Adileusa en una entrevista concedida a La Vanguardia. ”Cuando tenían que intervenirla del riñón, los médicos necesitaban conocer el historial médico de los padres, para saber si hay antecedentes. Tenía tres años y medio. Me puse en contacto con un amigo común y me respondió que prefería no insistir. “Mira, Dee Dee, ya se lo he dicho y la última vez me respondió ‘por mí como si se mueren la madre y la niña, dejadme en paz””, añade.

“Durante el embarazo intentó comunicar con el futuro padre, pero éste no contestó a sus llamadas telefónicas ni a sus correos”, explica el abogado a la agencia Efe.

Erika, a la que su madre no le reveló la identidad de su padre hasta que estaba cerca de cumplir los 18 años, no es la única hija de Samuel Eto’o que ha tenido que perseguirle en los tribunales.

En 2004 un juzgado de Palma le reconoció como el padre de la hija de Anna Barranca, con la que mantuvo una relación de tres meses que se rompió cuando ella le anunció que estaba embarazada. La hija, Anne, le ha denunciado en dos ocasiones para reclamarle el pago de la pensión de paternidad. que en su caso asciende a 10.000 euros mensuales.

Eto’o tiene otro hijo más que le ha reclamado judicialmente la manutención. En principio se fijó en 3.000 euros que quedaron reducidos a 900 después de que el actual presidente de la Federación de Camerún se comprometiera a pagar los gastos escolares, pero no ha cumplido con ninguno de los dos compromisos.