Alexia Putellas, finalista a Mejor Jugadora del Año de la UEFA

La jugadora del Fútbol Club Barcelona Alexia Putellas es una de las tres candidatas finalistas al trofeo a la Mejor Jugadora del Año 21/22 que otorga la UEFA, junto a la alemana Lena Oberdorf (Wolfsburgo) y a la inglesa Beth Mead (Arsenal), según anunció el máximo organismo del fútbol europeo.

Las tres futbolistas fueron escogidas dentro de una lista preliminar de 22 elaborada por técnicos de la UEFA, filtrada por un jurado compuesto por los seleccionadores nacionales que participaron en la pasada Eurocopa femenina y periodistas acreditados por la UEFA, que también serán los encargados de las votaciones finales.

Alexia Putellas fue reconocida el pasado año con los premios The Best de la FIFA y Balón de Oro de France Football, así como fue reconocida también por la UEFA por delante de sus ex compañeras Jennifer Hermoso y Lieke Martens.

La internacional española se encuentra recuperándose de la rotura de ligamento cruzado en su rodilla derecha que sufrió antes de la disputa de la Eurocopa de Inglaterra.

Siguiendo el mismo procedimiento (dentro de una lista con 5 candidatas), la UEFA anunció las tres finalistas para el galardón a la Mejor Entrenadora del Año 21/22: la francesa Sonia Bompastor (Olympique de Lyon); la alemana Martina Voss-Tecklenburg (selección alemana); y la neerlandesa Sarina Wiegman (selección inglesa).

Las ganadoras de ambos premios se darán a conocer en el sorteo de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA 22/23, cuya ceremonia tendrá lugar el jueves 25 de agosto en el Haliç Congress Center de Estambul.

Clasificación Champions

El Bodo/Glimt, con su victoria por la mínima ante el Dinamo de Zagreb (1-0), y el Copenhague, que ganó 2-1 al Trabzonspor de Marc Bartra, tomaron ventaja tras los choques de ida de la última fase de clasificación de la Liga de Campeones con máxima igualdad entre el Rangers y el PSV Eindhoven, que firmaron un 2-2 con el que ambos equipos mantienen intactas sus opciones.

Partidos de ida de la última fase previa de la Liga de Campeones: Bodo/Glimt (Nor), 1-Dinamo Zagreb (Cro), 0; Copenhague (Din), 2- Trabzonspor (Tur), 1; Rangers (Esc), 2-PSV Eindhoven (Hol), 2; Qarabag (Aze)-Viktoria Plzen (Che); Dinamo Kiev (Ucr)-Benfica (Por) y Maccabi Haifa (Isr)-Estrella Roja (Ser).