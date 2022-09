El bombazo de Cristobal Soria sobre el futuro de Lopetegui

El Sevilla protagoniza su peor inicio liguero de su historia sumando un punto de 12 posibles, algo que ya le ocurrió en las temporadas (1935/36, 1949/50, 1958/59 y 1981/82). Otro de los datos que más preocupa en Nervión radica en las tres victorias en los últimos 16 encuentros, la peor racha del Sevilla en el siglo XXI. El público pidió la dimisión de Lopetegui en un momento tenso, donde el entrenador ni mucho menos ha querido pronunciarse abiertamente sobre este debate. Pese a que el futuro de Lopetegui es una incógnita, al menos tanto Monchi como Pepe Castro guardan silencio en estos días, ya existen informaciones al respecto.

Cristóbal Soria desveló en “El Chiringuito de Jugones” la fecha límite que el Sevilla le dará a su entrenador: “Si el Sevilla empata o pierde en Cornellá, creo que Lopetegui no continuará en el banquillo”, reveló. El tertuliano también opinó que no se está siendo justo con un técnico que ha dado mucho a la entidad en estas últimas temporadas. Una opinión que poca gente comparte a día de hoy, puesto que no hay síntomas evidentes de una posible remontada. La falta de seguridad en defensa, el poco gol en ataque (tres en cuatro partidos) y la nula presión en campo rival son algunos de los motivos que explican la mala temporada del Sevilla. Si Lopetegui consigue salvar la bala ante el Espanyol luego tendrá que responder también ante Copenhague, Villarreal, Atlético de Madrid y Dortmund. Una calendario muy duro para el cuadro hispalense en este momento de plena tensión donde cualquier derrota genera más estrés. Tampoco se descarta que el posible adiós de Julen pueda conllevar otras consecuencias. De momento, el único que parece salvarse de esta quema es el director deportivo Monchi, quien cuenta con el apoyo de la directiva y de la afición debido a las grandes gestas que ha conseguido anteriormente.

Para colmo, el Betis vive uno de los mejores momentos de su historia. Asentados en la cuarta plaza y plantando cara a cualquier rival, el equipo de Pellegrini pone la puntilla a los de Lopetegui. Hasta el próximo mes de noviembre no les veremos frente a frente en el Benito Villamarín en un encuentro donde la duda estará puesta en quién ocupará el banquillo del Sevilla en el caso de que el ex entrenador del Real Madrid no siga al mando. Uno de los nombres que más ha sonado es el de Mauricio Pochettino. El argentino está sin equipo tras su fugaz periplo en París y pese a sonar para el Athletic finalmente no recaló en San Mamés.