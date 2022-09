El Udinese y Gerard Deulofeu están en el punto de mira después de que el equipo italiano sacase un tuit con una foto del jugador confundiendo la fecha de la Diada Nacional de Catalunya. La fecha verdadera es el 11 de septiembre donde se conmemora la caída de las tropas borbónicas durante la guerra de sucesión española en el 1714. “Diada Nacional De Catalunya! #ForzaUdinese#AlèUdin#Udinese”, fue el mensaje exacto que se publicó a las 08:00 horas de este jueves. Además, los seguidores también recriminan a la entidad que pusiesen logos de la bandera de España dentro de la fotografía dibujando la bandera independentista. El Udinense tuvo que rectificar rápidamente debido al sinfín de críticas que estaban recibiendo. La afición no termina de comprender el hecho de que se anuncie en una fecha errónea y de esta manera. Una vez borrado el mensaje, pusieron una rectificación y volvieron a subir el contenido añadiendo nuevamente las banderas de España.

Después de cometer otro error, el club italiano finalmente borró todas las publicaciones relacionadas con estos tuits y no ha dejado rastro alguno de su fallo en redes. Curiosamente, Deulofeu nació en Gerona y, al menos públicamente, nunca se ha definido como independentista: “Yo me siento español y catalán y por eso siento España y Cataluña dentro”, desveló al Marca hace unos años. De tal modo, es uno de los futbolistas que más protagonismo tuvo en las inferiores de la selección, especialmente en la Sub-21, donde era la estrella del equipo y también del FC Barcelona, pero las lesiones le fueron diluyendo hasta el punto de tener que probar suerte fuera de España a falta de buenas ofertas. También llegó a jugar con la absoluta acumulando cuatro partidos y haciendo un gol a Francia en un amistoso que se disputó en Saint-Denis y que terminó 0-2 a favor de España. El caso de Deulofeu recuerda y mucho al de Jesé. Ambos estaban llamados a liderar a Barça y Madrid, respectivamente, pero finalmente no tuvieron opciones de dar ese salto. Principalmente, las ya mencionadas lesiones han sido el gran hándicap de ambos a la hora de consagrarse en el primer equipo. Los dos han tenido que mudarse fuera de España para tener la oportunidad que siempre quisieron, pero que no se cumplió porque el rendimiento no fue el esperado. Deulofeu ahora mismo sí se encuentra a un gran nivel y siendo importante en partidos claves, mientras que Jesé está en Turquía jugando todo.

