Las palabras de Michu que acercan a Haaland a LaLiga

Haaland ya suma 103 goles en 100 partidos en su carrera. En términos más concretos, registra 17 dianas en 11 encuentros esta temporada con el Manchester City y sus últimos nueve disparos a portería en el Etihad han sido gol, tres de ellos ante el United. Los rumores sobre su futuro están en el punto de mira. Pese a que su contrato actual se prolonga hasta 2027, lo cierto es que existe una cláusula liberatoria. El propio padre de Haaland, Alfie, desveló en un documental que a su hijo le gustaría jugar en todas las grandes ligas.

Si hay alguien en España que conozca bien al noruego ese no es otro que Michu. El ex internacional habla frecuentemente con él. La admiración de Haaland hacia Michu es destacable hasta el punto de que el joven killer etiquetaba al ex jugador del Swansea en sus publicaciones. Haaland siempre ha confesado que el ovetense es su ídolo y que soñaba con ser como él. El mejor momento de Michu fue cuando debutó con España en 2013. Anteriormente, marcó un antes y un después en el Rayo Vallecano junto a Diego Costa consiguiendo una salvación histórica en el último segundo ante el Granada en casa.

“Le regalé una camiseta del Burgos y él a mí una del Borussia. Me alegro de que esté teniendo ese impacto en Inglaterra, va a ser una estrella a nivel de Europa con Mbappé. Van a reinar como hicieron Messi y Cristiano”, comentó Michu en la Cadena Ser.

Este ángulo del segundo gol de Haaland al United es hermoso.

Insisto, si tenés al máximo asistidor y al máximo goleador en un equipo juntos no hay nada que hacer. Solo queda admirar cómo hacen arte a través del fútbol

Cuando fue preguntado por las cualidades físicas de Haaland no dejó ninguna duda: “Para mí es un honor que un futbolista de este nivel me haya tenido de referencia cuando era más joven”, señaló. “Si no tiene ninguna lesión de gravedad, puede estar jugando 13 o 15 temporadas más al máximo nivel”, opinó sobre un jugador que “si todo va bien, pasará de los 300 goles”. El City le convenció de su proyecto deportivo gracias a la insistencia de Guardiola. El técnico español quería trabajar con el delantero y, de momento, ambos conforman una dupla letal. El futbolista también ha confesado estar encantado con Pep.

El futuro de Haaland es una incógnita sin resolver. “Es una pena no tener a Haaland en LaLiga. Le gusta España. Seguramente acabe jugando tarde o temprano en nuestra liga. Aunque con las condiciones que tiene da igual dónde juegue, va a hacer goles siempre”, matizó el ídolo del noruego.