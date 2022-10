La drástica decisión de Ribery sobre su futuro

Hablar de Franck Ribery tanto en Francia como en Alemania es rendir homenaje a una leyenda. Pese a que está más desaparecido que nunca de los focos mediáticos, lo cierto es que sigue jugando al fútbol en la Salernitana. Ahora bien, el atacante está lesionado desde el pasado mes de agosto debido a que está pasando por un mal momento físico hasta el punto de querer colgar las botas tras no superar sus continuas lesiones. A sus 39 años años, tendrá que decidir si abandonar la Salernitana, aunque el club le da la opción de que esté en otro puesto ya alejado de los terrenos de juego.

Su etapa en el Bayern de Múnich fue épica, donde lo ganó absolutamente todo a nivel colectivo e incluso a nivel individual llegó a ganar ‘The Best’ en 2013. A Ribery se le recuerda por su gran etapa junto a Robben en un Bayern que era imparable y que no paraba de hacer goles. Sin embargo, sus últimos años en el gigante alemán no fueron los mejores de su carrera y terminó jugando muy poco. Una de sus peores etapas ha sido en Italia, especialmente en la Fiorentina donde llegó siendo una estrella y no pudo mostrar sus cualidades porque ya empezaba a tener lesiones. “Es verdad que tuve un año complicado por mis lesiones. Pero estoy trabajando extremadamente duro para recuperarme. Mi gran objetivo es ser titular y marcar un antes y un después en este enorme club”, repetía una y otra vez.

Uno de los capítulos más oscuros de su vida está relacionado con las imputaciones de la justicia francesa y de la alemana, aunque finalmente se libró de los cinco años de cárcel. El motivo fue el pago de un viaje que realizó el futbolista para que Zahia le visitara en Alemania y la chica era menor de edad. Todo esto desencadenó un sinfín de polémica, pero se demostró que los hechos no eran como los relataba la víctima. Pese a que siempre ha estado en el punto de mira a nivel extradeportivo, siempre ha estado vinculado a grandes equipos. Eso sí, especialmente en España. Los rumores sobre si fichar por el Real Madrid o el Barcelona han sido frecuentes en muchos veranos de manera frecuente. El futbolista siempre dijo que le hubiese encantado jugar en España, pero que no se dio la oportunidad para afrontar ese desafío que, sin duda alguna, hubiese alegrado a los aficionados españoles.