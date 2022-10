El comentario machista que tuvo que soportar una futbolista internacional en un taxi

“Yo creo que las mujeres no deberían jugar a fútbol”. Ése fue el comentario que escuchó la futbolista internacional Virginia Torrecilla cuando un taxista le preguntó a qué se dedica. “Acabo de subirme a un taxi, y el señor educadamente me habla y mantenemos una conversación, dentro de la cual el me pregunta a qué me dedico. Le digo que soy futbolista y me suelta” YO CREO QUE LAS MUJERES NO DEBERÍAN JUGAR A FÚTBOL. Sigo en shockkkkkkkkk!!!!”, escribió en su cuenta de Twitter la futbolista. Y le añadía unos emoticonos de vómitos.

El hilo de la jugadora del Atlético de Madrid continuaba. “La conversación ha seguido. Al reírme y preguntarle por qué pensaba así, total, lo de siempre.. ‘Hay más deportes para chicas etc.’ El criterio que dan las personas que no tienen ni p*** idea. No digo lo que pienso porque me eliminan la cuenta”, añadía la jugadora. Y seguían más emoticonos de vómito detrás del comentario.

— virginia torrecilla (@VirginiiiaTr) October 13, 2022

La queja de Virginia Torrecilla provocó numerosos comentarios. Muchos de ellos a favor, pero también muchos otros cargados de machismo. Muchos de ellos cuentas anónimas escondidas bajo avatares y nombres seguidos de varios numeritos, lo que provocó la respuesta de la futbolista. “Por cierto, ME ENCANTA que escribáis todos los Manolitos_69. Más másssss, ¡quiero más! Os loveoooo”, dijo divertida.

Algunas de las respuestas han provocado también su propia polémica interna. Como el de la periodista María Escario. “Cuando pasan estas cosas, piensa que tu sí estás cambiando el mundo”, le ha dicho. “Por favor, María, un poco de seriedad, que están pasando cosas muy graves para nuestro futuro, y esto solo es adormidera. Antes , estaba la mitad de la población idiotizada, y ahora ya tenemos a la otra media. Lo de cambiar el mundo me parece una broma grotesca”, le ha respondido un tuitero.

— María Escario (@maria_escario) October 13, 2022

Virginia juega de medio centro en el Atlético de Madrid, al que llegó en después de una amplia carrera que le hizo pasar por el Barcelona antes de marcharse a Francia para jugar en el Montpellier durante cuatro temporadas.

En mayo de 2020 fue operada de un tumor en la cabeza y no volvió a jugar hasta el 13 de febrero de este año, cuando reapareció en un partido contra el Barcelona. Acabó el encuentro manteada por sus rivales, muchas de ellas compañeras de la selección.

A las convocatorias de la Roja aún no ha vuelto, aunque han sido muchas las muestras de cariño y de ánimo que le han llegado desde la Federación y desde la selección durante los meses en los que estuvo parada. En la pasada Eurocopa asistió como comentarista de Televisión Española junto a Vero Boquete.