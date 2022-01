El emocionante regreso de Virginia Torrecilla después de superar un cáncer

“Un día me dijeron que no volvería a jugar al fútbol profesional. Casi dos años después estoy aquí, redebutando contra el Barcelona”, decía Virginia Torrecilla después de reaparecer en la final de la Supercopa Iberdrola. Atrás quedan un tumor cerebral y muchos sacrificios para regresar a los campos.

La jugadora del Atlético de Madrid volvió a pisar el césped en el minuto 85 de partido, cuando la final ya estaba decidida para el Barcelona -el Atlético perdía por 6-0 y acabó derrotado por 7-0-, pero Virginia ya estaba emocionada mucho antes. “Ha sido todo una sorpresa. Cuando he salido a calentar y la gente se ha puesto a aplaudir se me han puesto los pelos de punta, ha sido increíble. La gente del Barcelona también quería que saliera”, reconocía tras el encuentro.

La ovación de los aficionados que estaban en las gradas del campo principal de la Ciudad del Fútbol de Las Rozas fue inmensa, pero el homenaje no se quedó ahí. Una vez estaba sobre el césped Amanda Sampedro le entregó el brazalete de capitana. “Esto es muy especial, cuando me han dado el brazalete no me lo esperaba. Mi equipo, mi familia lo han dado todo por mi en todo momento... para mi es un privilegio”, admite Torrecilla.

“En el banquillo sólo pensaba en que quería que mi equipo ganara. Cuando me ha dicho que calentara, la gente me animaba. Hacía tanto que no estaba en esta situación... estoy muy contenta, muy feliz. Independientemente del resultado. Hemos ganado mucho después de todo esto”, aseguraba Torrecilla.

La futbolista internacional tuvo que ser tratada con radioterapia, con quimioterapia y con protonterapia, una técnica novedosa, más precisa y menos agresiva para los tejidos sanos. Pesaba 63 kilos cuando le fue detectado el cáncer y llegó a pesar 48 durante el tratamiento. Después de recuperarse, además, sufrió un accidente de tráfico del que su madre salió bastante perjudicada. El esfuerzo ha sido grande para volver adonde está ahora.

“Me ha pillado por sorpresa todo. La primera convocatoria, estar aquí y redebutar contra el Barcelona. Independientemente del resultado, es un regalo después de muchos meses, de mucho trabajo yendo a por todas. No es el redebut que había pensado tantas veces, pero no lo cambio por nada”, admite.

En el camino siempre le han acompañado las jugadoras del Atlético y de la selección. Compañeras y rivales, como las jugadoras del Barcelona, que la mantearon después del partido para homenajearla en su regreso. “Es muy satisfactorio después de tanto tiempo. Después de mi enfermedad, me quedo con las personas, y las personas no tienen nada que ver con los colores. Lo hemos visto, después de la victoria lo primero que han hecho es mantearme, antes de celebrar su título”, dice.

“Hoy era la ‘MVP’ del partido. Después de dos años con tantas dificultades, con enfermedad, era un gran día para ella, para el fútbol femenino en España. Para mí es la auténtica MVP del partido”, reconocía la noruega Graham Hansen, autora de tres de los siete goles del Barcelona y elegida la mejor jugadora de la final.

Virginia confesó después en las redes que la noruega del Barcelona le había escrito cuando hizo pública su enfermedad a pesar de que no se conocían. Le dijo que se recuperara y que la esperaba en los terrenos de juego. “Casi dos años después, casualidades de la vida, así ha sido”, escribe Torrecilla.

Sus planes ahora no terminan en el Atlético de Madrid y se plantea disputar la Eurocopa con la selección. “Soñaba con volver, lo he hecho. Y por qué no pensar en el día de mañana, sería increíble estar allí. Pero sé que tengo que trabajar mucho, tengo los pies de plomo. Sé que tengo que seguir con mi rutina diaria para mejorar”.