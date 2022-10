El enfado eterno de Cristiano Ronaldo

Canta Joaquín Sabina que ”al lugar donde has sido feliz/ no debieras tratar de volver”. Y Cristiano Ronaldo fue muy feliz en el Manchester United, el club donde se convirtió en una estrella y el paso previo a llegar a ser una leyenda del fútbol en el Real Madrid. Pero su regreso al «Teatro de los sueños» no ha sido como esperaba. Es más, desde que se fue de la capital de España no ha encontrado su lugar. En la Juventus aumentó sus números individuales (goles en la Champions), pero no los éxitos colectivos. Por el United fichó en el verano de 2021 y se ha ido apagando hasta que este año está viviendo una situación insostenible. Si con 37 años sigue jugando es porque tiene un físico privilegiado que él mismo se ha encargado de cultivar. Pero en su segunda temporada de su segunda etapa en Manchester ha topado con el entrenador, Ten Hag.

Ya el curso pasado lo cerró sin títulos (24 goles en 39 partidos) y con algún episodio desagradable, especialmente cuando, enfadado tras una derrota contra el Everton, y cojo por las patadas, golpeó la mano de un joven con autismo que quería hacerse una foto y le rompió el móvil. Pidió perdón e intentó invitar al chaval, de nombre Jake y que tiene 14 años, a ir a Old Trafford, pero la madre no aceptó. CR se llevó el tirón de orejas de la Asociación Inglesa de Fútbol.

⚽: El niño de 14 años de edad a quien Cristiano Ronaldo le soltó un manotazo después del juego entre Everton y Manchester United, rechazó una invitación del portugués a acudir a un juego en Old Trafford para conocerlo. La madre del menor de edad, quien además es autista,... pic.twitter.com/oG9RrYGoDv — José Juan Vázquez (@josejuangelmx) April 13, 2022

La campaña terminó sin que el Manchester United lograra plaza para la Champions. Cristiano se pasó el verano buscando un equipo que sí jugara la máxima competición europea, que es el alimento que le ayuda a seguir en activo y en la que es el máximo goleador histórico (141 tantos), además de haber levantado la Orejona cinco veces. No lo consiguió, se incorporó tarde al United, sin apenas hacer pretemporada, y en el último amistoso del equipo (que era el primero de CR) antes del arranque de la Premier, contra el Rayo Vallecano, el portugués se marchó a su casa tras ser sustituido antes de que acabara el encuentro. Lo hicieron él y otros compañeros y Ten Hag lo definió como «inaceptable».

😳 ¡Se enojó Cristiano!



🔥 Se fue a los vestidores en pleno partido, al ver que no iba a jugar contra Tottenham.



🤔 ¿Es un error que en el @ManUtd lo dejen en la banca o su actitud es incorrecta?#LigaPremierTD pic.twitter.com/lDpJkOKAaj — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) October 19, 2022

Fue el comienzo de una guerra fría (y a veces no tanto) entre el delantero y el entrenador, que no confía en él. Ronaldo ha participado en ocho de las diez jornadas de Premier que se han disputado, pero sólo acumula 340 minutos (1 gol) y únicamente ha sido titular dos veces. La última, contra el Newcastle, fue cambiado en el minuto 70 cuando el encuentro iba 0-0 y su enfado fue notable. El jueves pasado, ante el Tottenham, llegó la gota que colmó el vaso, ya que el luso fue suplente, estuvo calentando y se marchó del banquillo antes de que acabara el duelo cuando todavía podía saltar al campo. Una tremenda indisciplina. «Mañana lidiaré con eso, hoy quiero centrarme en la magnífica actuación del equipo [vencieron por 2-0]», dijo Ten Hag, deslizando el egoísmo de Cristiano por pensar en él antes que en el grupo. Se puede llevar una multa; el castigo deportivo ya lo tiene: no ha entrado en la convocatoria para el duelo contra el Chelsea del sábado. La relación parece en un punto de no retorno.