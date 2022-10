Cristiano Ronaldo la lía en el partido del Manchester y se marcha antes de que acabe

Cristiano Ronaldo nunca ha sido de esconder sus enfados. Aunque todo el mundo a su alrededor esté feliz. A él eso le da igual, lo demostró en el Real Madrid varias veces, pero una quedó marcada en el corazón de los madridistas: sobre el césped, tras ganar la Champions en Kiev. Ahí dijo que se iba, porque no le importaba nada más que él. Y eso que entonces estaba en plenitud. Ahora, en el United, con su carrera cuesta abajo, aguanta todavía menos y en la victoria de su equipo contra el Tottenham sólo se va a hablar de él, pues se marchó con el partido aún jugándose.

Le dio igual. Estaba muy cabreado porque está viviendo cosas que no sabía que iba a vivir. Como estar en la banda calentando para salir y no salir. No aguantó eso, cree que no le pueden hacer eso, así que se marchó al vestuario sin mirar atrás y con el partido jugándose. En el Real Madrid, Asensio tiró un peto y Joao Felix hizo lo mismo en el Atlético. Cristiano dio un paso más.

Una imagen que habla por sí sola 👀



El Manchester United vencía 2-0 al Tottenham y Cristiano Ronaldo se marchaba al vestuario sin jugar ni un minuto 🙄#PremierLeagueDAZN ⚽ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/EAugfPYuqQ — DAZN España (@DAZN_ES) October 19, 2022

Y eso que el Manchester fue mejor que el Tottenham todo el partido. Después de una exhibición en el primer tiempo de Hugo Lloris, que lo paró todo hasta el descanso, a la vuelta del vestuario un tiro de Fred y el desvío desafortunado de Ben Davies doblegó al portero, la única resistencia que opuso de verdad el Tottenham frente al Manchester United, que lo sobrepasó por presión, intensidad y ocasiones, suficientes como para haber firmado una goleada más allá del 2-0 de Bruno Fernandes con el que sentenció una noche para soñar en Old Trafford. Cuando a Ten Hag, entrenador del conjunto de la Premier, le han preguntado después del partido por lo que ha hecho el portugués, que tenía que ser su estrella, ha respondido: “Lidiaré con esto mañana, ahora estamos celebrando”.

Ronaldo's heatmap against Tottenham pic.twitter.com/82A7Z1GQDr — Troll Football (@TrollFootball) October 19, 2022

Sólo ganó 2-0, pero su partido fue para más, mientras estrecha el margen sobre las posiciones de la Liga de Campeones, a un solo punto ya de la cuarta plaza del Chelsea, a cuatro del Tottenham, que ha jugado un partido más, y a cuatro del Manchester City, con los mismos encuentros.