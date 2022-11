El claro mensaje de Sergio Ramos a Luis Enrique por la selección española

Sergio Ramos, como Gerard Piqué, está en la prelista de 55 futbolistas de la que Luis Enrique decidirá los jugadores que van a ir al Mundial. Es decir, que el defensa del PSG, que juega contra la Juve en la Champions, tiene opciones de ir a Qatar. Escasas, pero hay otros que tienen menos. Por lo menos, este curso sí está jugando porque las lesiones le están respetando, lo que no sucedió la temporada pasada.

“El año pasado fue duro porque tuve muchos problemas, además de tener que adaptarme a otro club después de casi toda una vida en el Real Madrid. A lo largo de mi carrera me he lesionado muy poco. En ningún momento pensé que era el fin. Son retos que nos pone la vida, y si hay algo que le da sentido a mi manera de ser es el esfuerzo, la personalidad y perseverancia”, aseguró el ex futbolista del Real Madrid, que mira al futuro de otra forma. “Vine a dar lo máximo de mí y sigo en ese camino. Hubo cambios en la directiva, en el banquillo y en el equipo, y estoy feliz en París. Con hambre de ganar como he hecho durante toda mi carrera. Creo que me quedan años al máximo nivel, amo este deporte. Cuando le dedicas tanto, al final recoges sus frutos”, aseguró.

Ahora es compañero de Messi, que tantas veces fue su rival en el Barcelona: “A cualquier jugador le crea curiosidad compartir vestuario. Todos queremos ganar con el PSG, hacer más grande a este equipo y ayudarlo en lo posible con nuestra experiencia. Mi relación con Leo es magnífica”, reconocía Sergio Ramos. “Para ganar hace falta un buen grupo, respeto entre todos y que haya buen ambiente. Hace falta que reine la paz, el enemigo está fuera. Hay una gran relación, es la mejor manera de acercarte al éxito”.

Como otros muchos futbolistas, la duda es si Messi se está reservando para no lesionarse: “Sigue rindiendo al máximo nivel. Los más veteranos hacemos hincapié en que hay que medir a los jugadores por el rendimiento, no por la edad. Es uno de los mejores del mundo. ¿El Mundial? No lo sé, pero le veo muy centrado desde el principio. Si uno se protege para llegar bien, si se esconde, no es la solución. Me gusta entrenar como juego, no dosificar, y Leo tampoco”.

Ramos tampoco se reserva, pero porque tiene que darlo todo para intentar volver a convencer a Luis Enrique de que puede ser uno de los elegidos, pese a que no le llama desde que se lesionó: “Todo el mundo sabe lo que significa defender esos colores. Vuelvo a sentirme bien, a estar preparado pero en última instancia no depende de mí sino de Luis Enrique, a quien respeto mucho. Tengo la ilusión intacta por volver y jugar este Mundial. Ojalá pueda estar en Qatar”.

Si no va, el siguiente objetivo, además de los títulos con el PSG, es conseguir la renovación: “Ya veremos lo que pasa a final de año. Estoy agradecido por el esfuerzo que hizo el PSG, ojalá lo pueda devolver con títulos y rendimiento”, decía Ramos, que firmó por dos años y este verano termina contrato.