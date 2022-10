De “apestado” a “talismán”: las claves del renacer de Sergio Ramos

En su primera temporada en el equipo parisino, Ramos vivió una situación muy complicada a causa de las lesiones, que solo le permitieron disputar 843 minutos repartidos en 13 partidos. Fichó por el PSG el pasado 8 de julio, pero no pudo debutar hasta el 28 de noviembre debido a una lesión en el gemelo de su pierna izquierda. Estos problemas físicos se repitieron durante todo el curso y provocaron durísimas críticas hacia el defensa español. Incluso se llegó a hablar de que el club parisino podría rescindir su contrato. pero el ex capitán del Real Madrid nunca se rindió y esta temporada viene dispuesto a cerrar bocas.

Con el verano de por medio y con un trabajo intenso de recuperación, la situación de Sergio Ramos ha dado un giro de 180 grados. De estar aplazado del grupo ha pasado a ser una pieza clave en el esquema de Christophe Galtier, que solo le ha hecho descansar algunos minutos en liga. Desde que debutó con el cuadro parisino en la Ligue 1 ha jugado un total de 21 partidos, y las cifras le convierten en un auténtico talismán: 17 triunfos y 4 empates, prueba de que el equipo se siente más seguro con Sergio Ramos en el campo.

El defensa está decido a triunfar en París y se ha marcado la temporada 2022/23 como un nuevo comienzo en el PSG que le haga olvidar el calvario de su primer año y prueba de ello fue el arranque de temporada en el que dejó -en la goleada al Nantes en la Supercopa de Francia- uno de esos goles de tacón que pasan a la historia.

Sin duda, el camero vive un momento dulce en París pero ¿Cuáles son las claves del renacer de Sergio Ramos?

Entrenamiento

Hace unas semanas las venas de Sergio Ramos hinchadas tras un entrenamiento impactaban a sus seguidores y también corría como la pólvora un vídeo de un extraño entrenamiento que no pasó inadvertido. Con una cinta elástica en la cabeza, Ramos se dedicaba a realizar movimientos para fortalecer su musculatura del propio cuello y potenciar así su remate de cabeza que tantas alegrías le ha dado en su carrera. Pero esta no era la primera vez que el ex capitán del Real Madrid sorprendía con sus entrenamientos. Antes de comenzar la nueva temporada, Ramos ya dio fe, casi a diario, de su intensa preparación en redes sociales. A través de su perfil de Instagram, el camero mostró las exigentes rutinas a las que se sometía para llegar a tope al inicio de temporada. Le hemos podido ver realizando entrenamientos con balón, correr tirando de peso con la cintura, o incluso, moviéndose en diferentes superficies. Una preparación que, tenor de los resultados, está dando sus frutos.

Dieta

La alimentación también es clave para cualquier deportista y es parte del secreto de la excelente forma de Sergio Ramos a sus 36 años. Es muy disciplinado y con su dieta no lo es menos, a pesar de las criticas recibidas por su famoso “chuletón de oro”. Su plan, que sigue al pie de la letra, está basado en los hidratos de carbono, las proteínas y la eliminación casi completa de las grasas. El propio Ramos ha confesado que su dieta es muy sacrificada, debido a que no solo incluye los alimentos ricos en proteínas que ingiere, sino que está acostumbrado a hacer tres ayunos por semana, nunca desayuna antes de entrenar y consume batidos proteicos. A la hora de los almuerzos y cenas alterna la ensalada con pescado y carne.

Solo se permite dos caprichos al mes: Una comida de Mc Donald’s o un chocolate con churros.

Actitud y liderazgo

Pero una de las claves que el han llevado a ser un “intocable” a día de hoy radica en su liderazgo y su carisma en el vestuario. Tiene una mentalidad ganadora y no se ha visto envuelto en ningún conflicto con sus compañeros. Es más, los medios galos destacan su papel de mediador en la batalla Neymar-Mbappé. La pelea por el penalti en la goleada del PSG 5-2 ante el Montpellier , la vergonzosa actitud de Mbappé en el césped -que los medios galos atribuyen a problemas personales- y los “like” de Neymar a publicaciones agresivas contra Kylian Mbappé, en las que lo tildan como “dueño” del club, avivaron aún más una guerra que ya parece enquistada en el club parisino. Después del conflicto por el “penaltigate”, según Le Parisien, el camero medió entre ambos en el vestuario para intentar calmar las aguas después de una noche bastante intensa en el Parque de los Príncipes. Galtier confía en su carácter para pacificar un vestuario más que complicado.

Ramos ha pasado de estar en la rampa de salida a plantearse su renovación por una temporada más y mirar de reojo a Luis Enrique. En el fútbol nada está escrito.