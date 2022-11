Cristiano Ronaldo deja el Manchester United y puede fichar por cualquier equipo

Cuando acabe el Mundial de Qatar 2002 Cristiano Ronaldo ya no volverá a Manchester, al menos al Manchester United. Ahora, el futbolista portugués, a sus 37 años, tiene que buscarse un nuevo futuro, está por ver si aún tiene ofertas de equipos competitivos o tiene que dar un paso atrás en su ambición. Ya hace tiempo que no pelea con Messi por los trofeos.

Lo que sí ha conseguido es tensar hasta que no ha aguantado más la cuerda que le unía al Manchester. El equipo inglés fue el que le llevó de Lisboa a la elite, el club que le puso en el mapa europeo del más alto nivel y con el que consiguio su primera Champions. Era su casa, pero como dice la canción´, al lugar que has sido feliz no debieras tratar de volver.

“Cristiano Ronaldo dejará el Manchester United de mutuo acuerdo, con efecto inmediato. El club le agradece su inmensa contribución a lo largo de sus dos etapas en Old Trafford, con 145 goles en 346 partidos, y le desea lo mejor a él y a su familia en el futuro. Todo el mundo en el Manchester United sigue centrado en continuar el progreso del equipo bajo la dirección de Erik ten Hag y en trabajar juntos para conseguir el éxito en el campo”, fue el comunicado del Manchester United, que nunca se ha encontrado cómodo con el portugués en su plantilla.

Puede que ambas partes tuvieran expectativas algo distorsionadas por las nostalgia. Y eso pesó en la decisión de reencontrarse tantos años después de la primera vez. Pero ni Cristiano Ronaldo era el futbolista joven y dispuesto a comerse el mundo ni el United el club más rico del mundo, capaz de competir y ganar a los mejores. Al primero le pueden los años, pese a que intente esconderle; al segundo, el club, vive una decadencia desde hace años de la que no consigue recuperarse de ninguna manera. Cristiano fue una solución, pero se ha demostrado que la nostalgia no es buena consejera.

Ahora, las puertas se abren para Cristiano Ronaldo. Al menos de salida. Tiene que ver qué puertas de entrada le quieren. Antes, su representante Jorge Mendes casi lo subastaba y todo el mundo estaba dispuesto a pagar lo que fuera por hacerse con sus servicios. Pero es pasado. Los clubes, cuando piensan en Cristiano Ronaldo, hacen cuentas acerca de si les merece la pena ficharle. No es sólo un asunto económico, es que es un futbolista que ya ha demostrado que no lleva nada bien ser suplente, pero que tampoco es un jugador que pueda integrarse en la dinámica de los equipos modernos. Hay que ser excepcionalmente bueno para poder jugar en ataque sin comprometerse en las tácticas de presión que en estos tiempos diseñan todos los entrenadores.

Ronaldo, antes presentaba cifras espectaculares de goles, pero ahora ya no rinde tanto como antes. Ya no todos piensan que da tanto como para construir un equipo para él. El portugués se acerca a un punto de su carrera en el que nunca ha estado. Ya no se pelean por él. La demanda ha bajado. Y mientras, tiene que centrarse en el Mundial. No parece la mejor manera de empezar.