Mundial Qatar 2022: ¿Qué tiene que pasar para que Cristiano Ronaldo se retire en este 2022?

Cristiano Ronaldo puede estar viviendo sus últimos días como futbolista. El luso anunció en su última entrevista que se retirará del fútbol si Portugal gana el Mundial: “Después del Mundial, probablemente será bueno para el United y para mi iniciar un nuevo capítulo. Probablemente no estaré más en el United, más allá de cuando termine mi contrato. Es difícil decir que no volveré al United. Pero como he dicho, los fans estarán en mi corazón, el respeto. Espero que no olviden lo que hice y lo que hago, en el presente. Espero verles pronto. ¿Me retiro si gano el Mundial? Sí, me retiro, 100%”.

Foco total e absoluto nos trabalhos da Selecção Nacional. Grupo unido, rumo a um só objectivo: realizar o sonho de todos os portugueses! pic.twitter.com/iu2qlJvb62 — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 14, 2022

Cristiano también se quejó del rol que está teniendo en la selección: “Parezco la oveja negra, incluso en la selección de Portugal. Parecía que era un mal tipo y por eso doy esta entrevista. Lo que han dicho en los últimos tres o cuatro meses han sido basura. Ten Hag no hizo el mismo procedimiento con todos los jugadores. Pasaron otras cosas que la gente no sabe, pero la empatía con el entrenador no buena. No creo que me respeté de la manera que merezco. ¿Cuando no me sacó con el City y dijo que era por respeto? Excusas, y las excusas tienen las patas cortas. Lamento haber dejado Old Trafford antes de tiempo, pero al mismo tiempo el entrenador me provocó. No está permitido que un entrenador me meta tres minutos en un partido. Lo siento, no soy ese tipo de jugador. Por eso digo que no le tengo respeto porque no me muestra respeto. La empatía no existe”.

El Sporting de Portugal, el Chelsea, el Liverpool y el Nápoles son algunos de los equipos que pretenden fichar a Cristiano. El portugués cobra unos 30 millones de euros por temporada a sus 37 años. El equipo que más cerca está es el Chelsea que ya intentó ficharle sin éxito en verano porque Tuchel se negó. Todd Boehly es fan del portugués y está dispuesto a hacer una auténtica locura para que llegue al club inglés.