El dardo de Cristóbal Soria a Cristiano Ronaldo en El Chiringuito sobre su comportamiento con Portugal

El tertuliano de El Chiringuito de Jugones, Cristóbal Soria, fue tajante a la hora de responder a aquellos que apoyan a Cristiano Ronaldo en estas semanas donde la tensión con su selección fue muy alta: “Cristiano es de todo menos un ejemplo para los niños y deportistas”. El colaborador fue a más a medida que le preguntaban sobre el luso: “Su egocentrismo le está pasando factura”.

💣 "𝐄𝐬 𝐥𝐚 𝐌𝐀𝐘𝐎𝐑 𝐓𝐑𝐀𝐈𝐂𝐈𝐎́𝐍 𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐡𝐢𝐬𝐭𝐨𝐫𝐢𝐚 𝐝𝐞 𝐏𝐎𝐑𝐓𝐔𝐆𝐀𝐋".



🇵🇹 "Si no fuera por Cristiano, Fernando Santos no estaría en la selección desde hace años"



👉 @EduAguirre7 no se calla nada en #ChiringuitoMundial. pic.twitter.com/byOn9RqLe1 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) December 12, 2022

Por otro lado, Edu Aguirre defendió al atacante: “Es la mayor traición de la historia de Portugal. Si no fuera por Cristiano, Fernando Santos no estaría en la selección desde hace años”. El futuro de Cristiano queda en el aire después de que el propio jugador desmintiera que fuera a jugar en Arabia. Sin embargo, no se conocen nuevas noticias sobre su futuro.

Lo cierto es que ahora mismo no pertenece a ningún club y, como agente libre, puede firmar totalmente libre con el equipo que quiera. Desde que saliera del Real Madrid, sus números deportivos han bajado considerablemente y sus polémicas dentro del campo han aumentado. Las críticas hacia el ‘7′ cada vez son mayores tanto en la prensa nacional como internacional.

La imagen de Cristiano llorando dio la vuelta al mundo en un Mundial donde se consagró como el único jugador en marcar en cinco Copas del Mundo. Sin embargo, sus dos últimas suplencias taparon todo lo positivo. Queda la duda de saber si las decisiones del seleccionador corresponden a un hecho deportivo o extradeportivo, puesto que recordemos que Ronaldo le contestó con un mal gesto a Santos cuando fue cambiado a falta de 25 minutos para el final del partido ante Corea.