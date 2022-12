Marruecos vs Portugal, la tristísima imagen de Cristiano Ronaldo llorando

Marruecos es el primer equipo africano que se mete en semifinales de un Mundial. Ganó a Portugal con un gol en la primera parte y con su sólida defensa en la segunda. No le hizo falta más. Ya ha dejado en el camino a España, ahora echa a Portugal y espera rival europeo en semifinales para, por qué no, soñar con la hazaña.

Portugal apenas ha tenido ocasiones hasta el final del encuentro, cuando en plan arrebato, ha podido empatar. Un remate de Pepe se marchó fuera por poco y otro de Cristiano Ronaldo lo atajó Bono. La estrella portuguesa volvió a ser suplente y salió en la segunda mitad en busca de ocasiones. Pero no pudo hacer nada.

Al final de partido, se marchó llorando, desconsolado, en una de las imágenes ya icónicas de este campeonato espectacular.

A sus 37 años, en febrero cumplirá 38, después de ser suplente en los dos últimos encuentros y de protagonizar el Mundial, más por polémicas y declaraciones fuera del terreno de juego, quizá, por primera vez en su carrera ha entendido que se acerca el final y que no se puede hacer nada contra eso.

Antes del partido de los cuartos de final del Mundial se publicó una encuesta en “A Bola”, el periódico deportivo portugués, que decía que a afición portuguesa apoya a Cristiano Ronaldo. El resultado de la encuesta mostraba que el 57,6% de los lectores de A Bola considera que Cristiano está “de alma y corazón en la selección nacional”.

“Si no lo estuviera ya se habría ido. Está por debajo psicológicamente, claro, pero ¡dónde mejor para cambiar eso que en la selección!”, comenta un lector.

Por otra parte, el 42,4% piensa lo contrario.

“Está reaccionando mal a su condición de suplente como ya había ocurrido en el Manchester United”, afirma otro.

Cristiano Ronaldo se ha visto envuelto en polémica esta semana después de que el diario luso “Récord” afirmara que había amenazado con irse de la selección por no formar parte del 11 inicial ante Suiza, noticia que fue desmentida por la Federación Portuguesa de Fútbol y por el seleccionador nacional, Fernando Santos.

El seleccionador aseguró el viernes que Cristiano “nunca” le dijo que “quisiera irse” de la selección y del Mundial de Qatar 2022.

“Está de moda señalar a Cristiano. No hay mejor ejemplo que el que dio en el partido. Fue el que más gritó en el vestuario, saltó en todos los goles. Dejad a Ronaldo en paz”, añadió intentando llevar un poco de calma a la selección. No lo consiguió y lo cierto es que la presencia de Cristiano Ronaldo en Portugal ha creado más ruido que goles. Ha sido su Mundial más accidentado: empezó con sus declaraciones incendiarias para marcharse, contra el Manchester United y ha seguido con su suplencia y todos los rumores que eso ha ido creando en una selección que futbolísticamente estuvo bien hasta que se ha cruzado con Marruecos. Ha sido el fin y ahora Cristiano Ronaldo puede que no juegue más con su selección.