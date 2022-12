La feroz crítica de una estrella de Onlyfans a Georgina: “Ser novia de Cristiano no te convierte...”

La eliminación de Portugal y las lágrimas de Cristiano Ronaldo hicieron estallar a Georgina Rodríguez, que no dudó en publicar un incendiario mensaje en Instagram contra el seleccionador. Una reacción que no ha gustado nada a Paola Saulino, una conocida estrella de la web de contenido erótico Onlyfans y famosa por sus escarceos con futbolistas.

“Altanera y arrogante”

Paola, de 33 años, afirma que ser pareja de Ronaldo no te convierte en un experto en fútbol. Tras confesar su apoyo a Marruecos en la Copa del Mundo, dijo: “Prefiero la humildad de la madre del jugador de Marruecos a la actitud altanera y arrogante de Georgina Rodríguez que solo tiene que agradecer a Ronaldo no seguir siendo una dependienta”.

Georgina, de 28 años, criticó al técnico de Portugal por no poner de titular a Ronaldo, de 37 años, en la derrota ante Marruecos en los cuartos de final de la Copa del Mundo.

“Ahora quiere hablar de fútbol comentando las opciones del seleccionador de Portugal, como si supiera de esquemas tácticos y técnicos. Ser la novia de Ronaldo no la convierte en una experta en fútbol. Es mejor para ella que siga siendo la ‘novia de’ sin entrar temas en los que no es competente”. Georgina escribió a sus 41 millones de seguidores: “Hoy tu amigo y entrenador tomó la decisión equivocada. Ese amigo para el que tienes tantas palabras de admiración y respeto. El mismo que al ponerte en el campo vio como todo cambiaba, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Mucho menos se debe defender a quien no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no perdemos, aprendemos. Te admiramos”.

El mensaje muy crítico de Georgina Rodríguez en Instagram defendiendo a Cristiano Ronaldo FOTO: La Razón (Custom Credit)

Ante estas palabras, la bomba italiana concluyó: “A veces, el éxito inmerecido realmente se sube a la cabeza”. Ronaldo conoció a Georgina en Madrid en 2016 mientras ella trabajaba en una tienda Gucci y ese mismo año la propia Paola apareció en los titulares por primera vez.

El entonces primer ministro italiano, Matteo Renzi, dijo que renunciaría a su cargo si no se aprobaban sus principales reformas en un referéndum. Ansiosa por dar a conocer su nombre, Paola ofreció favores sexuales a los tipos que votaron “no” y se embracó en una gira de sexo oral cuando 19 millones de personas rechazaron las reformas.

Una aventura con una estrella del Chelsea

Este año volvió a protagonizar un nuevo escándalo cuando los medios británicos revelaron que una estrella de Chelsea supuestamente se acostó con ella a espaldas de su novia. La modelo relató como él le rogaba desnudos diarios antes de enterarse de que estaba comprometido. “Nos conocimos en una fiesta en una villa. Llegó e inmediatamente se presentó a mí. Honestamente, no me quitó los ojos de encima. Nos reímos mucho y pasamos un tiempo increíble juntos y me gustó mucho. Me encantaba su olor y su manera y empezó a besarme delante de todos, repetidamente, y me gustó. Nos alejamos y empezamos a tener sexo en un coche y luego llegaron unos amigos y nos detuvimos. Fuimos a una fiesta en una discoteca y se emborrachó. Durante la cena quiso dejarme su número y así lo hizo”. La aventura terminó después de que la dejara plantada en un restaurante.

La fanática del fútbol disfruta ahora de las semifinales de la Copa del Mundo y espera que Marruecos, la primera nación africana en llegar a la semifinal de un Mundial, siga haciendo historia. “Apoyo a Marruecos ahora porque me gustaría verlos hacer historia para África. Para mí se trata de amar a los desvalidos y los forasteros. Realmente me encanta cuando un equipo subestimado se venga. Soy partidaria de la venganza y me vengo mucho incluso de los hombres que han pensado en tratarme como una perra”.

“A veces, en el fútbol, un gran equipo o un gran jugador da por sentado a un oponente, nunca lo hagas. El fútbol es como una relación entre chico y chica, nunca des por sentado que eres más fuerte que el otro”, concluye.