El incendiario mensaje de Georgina Rodríguez defendiendo a Cristiano Ronaldo tras la derrota de Portugal

Cristiano Ronaldo no sigue en el Mundial después de no ser titular en el partido de cuartos como no lo fue en el encuentro de octavos. Con la victoria de Portugal contra Marruecos no hubiese pasado nada, pero con la derrota, han empezado las críticas a Fernando Santos y sus decisiones. Como la de Georgina Rodríguez, la pareja del futbolista, que no se ha callado en las redes. “Hoy tu amigo y entrenador decidió mal. Ese amigo para el que tantas palabras de admiración y respeto tienes”, ha escrito en Instagram, primero para dejar claro que el respeto de Cristiano Ronaldo a su técnico. Es decir, para dejar claro quien es el malo. Y sigue: “El mismo que al meterte al juego vio como cambió todo, pero ya era tarde. No se puede subestimar al mejor jugador del mundo, su arma más poderosa. Tampoco se puede sacar la cara por alguien que no lo merece. La vida nos da lecciones. Hoy no hemos perdido, hemos aprendido. Te admiramos”, ha escrito en Instagram.

Mientras, Fernando Santos, técnico de la selección de Portugal, aseguró, tras la eliminación ante Marruecos en los cuartos de final del Mundial de Qatar 2022, que no se arrepiente de haber dejado Cristiano Ronaldo en el banquillo por segundo partido consecutivo.

“No me arrepiento, al equipo le fue muy bien en el partido con Suiza. Cristiano Ronaldo es un gran jugador y entró cuando entendimos que era necesario en el partido. No me arrepiento de eso”, aseguró en conferencia de prensa el técnico del cuadro luso.

Po esa suplencia contra Suiza en el partido anterior también escribió Georgina en las redes: “Mientras los 11 jugadores cantaban el himno, todos los objetivos puestos en ti. Qué pena no haber podido disfrutar del jugador del mundo durante los 90 minutos. La afición no ha parado de reclamarte y gritar tu nombre”.

Fernando Santos no quiso hablar más del tema. Quería centrarse en el conjunto. “Para mí y para los jugadores, es una decepción muy grande. El equipo estaba confiado y feliz. En la primera parte tuvimos cierta pasividad en cuanto a imaginación y creatividad para derribar el muro de Marruecos. Eso es lo que teníamos preparado, entrar por fuera y por dentro, con jugadores creativos para crear situaciones de gol. Terminamos encajando el gol, aunque en la primera parte tuvimos varias situaciones”, continuó el entrenador luso

Considera que Portugal tiene futuro: “Esta generación no termina aquí y tendrá la oportunidad de hacer cosas buenas por el fútbol portugués. Hoy demostró su capacidad. Estábamos convencidos de que íbamos a llegar a la final y ganar”, expresó.

Además, Santos valoró el esfuerzo de sus jugadores, aunque confesó que pudieron hacer algo más. “En la primera parte hubo dificultades. Nos costó mucho entrar en el partido. Los jugadores quisieron pero no pudieron, tenían mucha voluntad. Tenían mucha confianza pero la verdad es que no pudimos explicar todo nuestro juego a pesar de tener situaciones de gol. Los jugadores trabajaron mucho. Salir del Mundial siempre duele”, indicó.

“En el descanso lo hablamos, había que ir a por ello porque Marruecos defiende bien. Mejoramos mucho, pero sobre todo en los últimos 20 minutos estábamos muy ansiosos, con ganas de meter rápido el balón en el área, cuando podíamos haber hecho un poco más. En este momento estamos muy tristes”, concluyó.