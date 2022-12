Alpine entona el “mea culpa” y explica por qué Alonso se quedó tirado hasta en 6 ocasiones: “Lo fallos no surgieron de la nada”

No fue la mejor temporada para Fernando Alonso. Los fallos mecánicos, la turbulenta relación con su compañero de filas Esteban Ocon y lo que consideraba que era menosprecios contantes por parte de Alpine acabaron la espantada de Alonso a Aston Martin. Ahora la escudería trata de explicar los reiterados problemas que padeció el asturiano y asume toda su responsabilidad.

A Alpine le fue de manera similar a Ferrari en la última temporada. Al igual que Maranello, el equipo nacional de carreras de Francia pagó por el desarrollo agresivo del motor durante el invierno. En Alpine, los defectos en la unidad de potencia y su entorno provocaron numerosos fallos y Fernando Alonso fue golpeado con especial frecuencia. Hasta 6 abanadonos en 22 grandés premios tuvo que sufrir el astuariano que, en numerosas osaciones.

En Singapur, golpeó al español y a su compañero de equipo Esteban Ocon de forma consecutiva en seis vueltas. La alta humedad noqueó el motor turbo de seis cilindros. Varias partes mecánicas se rompieron dos veces. Todo lo vinculado al motor se se convirtió en un aparticular dolor de cabeza en la fábrica de motores en Viry-Châtillon. Sobre todo la bomba de agua. Y a veces la bomba de combustible. Los franceses, ahora, después de analizar todo, dicen haber encontrado las causas para tantos fallos mecánicos y prometen tener menos... en 2023, cuando ya estarán Esteban Ocon y Pierre Gasly, con el ovetense en Aston Martin.

Presionamos demasiado

Sin estos fallos, Alpine se habría asegurado el cuarto lugar en el Campeonato Mundial por Equipos mucho antes. El ecargado de entonar el “mea culpa” ha sido director ejecutivo de Alpine Racing, Bruno Famin, y no pone excusas. “Por supuesto, también tuvimos problemas con las piezas de los proveedores. Pero eso no importa. Tenemos la responsabilidad de revisar todo y asegurarnos de que el motor esté estable”, asegura. “Los fallos no surgieron de la nada. Los ingenieros ya sabían antes de la temporada que podía haber defectos” ha sentenciado en declaraciones a Auto Motor Und Sport.

Alpine tenía un gran vacío que llenar. Antes de que los motores se congelaran, tenías que aumentar el rendimiento a lo grande. “Al igual que con Ferrari, el lema era: potencia antes que fiabilidad. Finalmente, la estabilidad se puede asegurar más tarde, siempre que los problemas reales se puedan probar en la FIA”, confiesa.

“Asumimos muchos riesgos. Intentamos que el motor fuera lo más ligero posible. Continuamos con el desarrollo el mayor tiempo posible hasta justo antes de la temporada”, dice el jefe de motores Famin. “Como resultado, no pudimos cambiar ciertos bucles durante la revisión”. En otras palabras: Alpine presionó tanto y durante tanto tiempo que no pudo asegurar todo en el banco de pruebas”.

Para 2023, asegura que se ha priorizado la calidad y que el VTT ( Test de pruebas) recientemente adquirido por la escudería les ayudará. “No hay margen real para exprimir más potencia. Según las normas, no se puede mejorar el rendimiento del motor. Pero podemos influir en el rendimiento del coche haciendo cambios en el motor”, explica Famin.

Por lo tanto, la potencia será la misma pero con algunos ajustes: “Una forma de hacerlo es con el empaquetado. Por ejemplo, podemos modificar la admisión o el conducto de escape para que nuestros colegas de Enstone puedan hacer una mejor aerodinámica a su alrededor”.

Ahora el equipo tiene prioridad. “No se trata del rendimiento aerodinámico por un lado y el rendimiento del motor por el otro. Solo pensamos en el rendimiento general del coche. Todas las decisiones sobre el coche se toman de forma que consigamos tantos puntos como sea posible”.

Alpine trabaja en seguir mejorando ese motor que en 2023 llevarán Esteban Ocon y Pierre Gasly. Fernando Alonso lo verá desde un equipo rival.