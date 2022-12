La FIFA elimina elimina el mensaje donde afirmaba que Messi era el mejor

El título de Argentina en el Mundial de Qatar ha generado un debate sobre si Messi es el mejor jugador de la historia. Nadie se esperaba que la propia FIFA también opinase al respecto. En efecto, la cuenta oficial de la Copa Mundial de la FIFA publicó el miércoles por la noche un mensaje que muchos aficionados cuestionaron.

El propio organismo cerraba el debate resaltando que el GOAT (el mejor de todos los tiempos por sus siglas en inglés) era Messi. “El debate del GOAT está zanjado. El último premio es ahora parte de la colección. El legado está completo”, afirmaba la cuenta del organismo.

Muchos seguidores de Pelé y Maradona revolucionaron las redes sociales para pedir explicaciones. Poco después el tuit fue borrado.

El tuit que fue borrado FOTO: La Razón (Custom Credit)

Para maquillar el asunto, la FIFA quiso ser más parcial y publicó una foto con Cristiano Ronaldo y pedía a los aficionados que levantaran el dedo si habían disfrutado del Mundial. La imagen del delantero portugués con el pulgar hacia arriba no se entendió bien y algunos lo interpretaron como una burla al dejarle en segundo lugar. La realidad es que este no ha sido el torneo de Cristiano en ningún aspecto. Sin embargo, todos los récords que ha conseguido no tapan su mal Mundial.