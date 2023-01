La Superliga china, “made in Spain”

El recién ascendido Wuhan Three Towns, dirigido por el técnico andaluz Pedro Morilla, se ha proclamado campeón de la temporada 2022 de la Superliga China (CSL) sin necesidad de jugar en las dos últimas jornadas. La razón esgrimida para adoptar esta decisión fue la enfermedad de varios de los futbolistas de los equipos rivales, que contrajeron el coronavirus como consecuencia del inquietante brote que azota actualmente al gigante asiático.

Así, el campeón de la Superliga china fue el Wuhan, con 25 victorias, tres empates y seis derrotas. Tras ganar la China League Two en 2020 y la China League One en 2021, el conjunto entrenado por Pedro Morilla levantó su tercer trofeo de liga en tres años y en tres divisiones diferentes.

Como el virus se está descontrolando en las últimas semanas en el país asiático, ni la Superliga se ha librado de su intrusión. En la penúltima jornada se repartieron victorias por incomparecencia y por ello se esperaba que la última jornada de juego se aplazara, pero no fue así. Tanto los rivales de Wuhan como los de Shandong simplemente renunciaron a competir, por lo que el equipo de Morilla fue promocionado para convertirse en “campeón de la corona”.

El conjunto vencedor tenía previsto jugar contra el Tianjin Jinmen Tigers antes de que este último anunciara su retirada. De este modo, los de Wuhan se han aupado a lo más alto de la clasificación, con 78 puntos, y han podido cantar el alirón desbancando al Shandong Taishan, otro de los contendientes al título. El Shandong sumó a su vez tres puntos y tres goles, después de que su adversario de la última jornada, el Beijing Guoan, también renunciara a jugar.

“Después de las negociaciones del Comité Organizador de la CSL y los cuatro clubes relacionados, Tianjin y Beijing fueron declarados perdedores por 0-3 respectivamente”, comunicó la CSL. De acuerdo con las disposiciones pertinentes del artículo 24 del Reglamento de la Superliga China 2022, el Beijing Guoan y el Tianjin Jinmen Tiger Football Club deberán compensar a las partes pertinentes por las pérdidas sufridas debido a la cancelación del partido. El plan de compensación específico será calculado por la empresa de la Liga y comunicado a la junta directiva de la misma para su deliberación y decisión. Con este resultado, sólo resta determinar qué escuadra acompañará al campeón y al subcampeón en la próxima edición de la Liga de Campeones asiática la próxima temporada, con Zhejiang FC, Shanghai Port y Chengdu Rongcheng como únicos aspirantes.

El éxito del Wuhan es también de alguna manera el del fútbol español, porque Pedro Morilla está acompañado en China por varios ayudantes españoles. Entre ellos, Roberto Ríos, ex futbolista de Betis y Athletic Club e hijo del mítico Eusebio Ríos. También son parte del cuerpo técnico campeón José Antonio Gordillo, formado en la cantera del Betis, Joseba Ituarte, ex preparador de porteros del CD Leganés, y Dani Carmona, ex técnico del Puertollano.

La ciudad considerada el epicentro de la pandemia en 2019 está de fiesta por partida doble, ya que también cuenta con el plantel campeón de la Superliga femenina, el Wuhan Changjiang University.

Adiós a un clásico

El Guangzhou FC certificó la víspera su descenso a la Liga Uno. El antiguo dominador absoluto de la categoría es el equipo propiedad del promotor inmobiliario China Evergrande Group y ganó el título de la Liga de Campeones de Asia en 2013 y 2015, así como ocho coronas ligueras. El descenso puso fin a la permanencia del club en la Superliga china durante 12 temporadas, en las que ganó el título todos los años desde 2011 hasta 2017, antes de recuperar el trofeo en 2019. Fueron subcampeones en 2018 y 2020 y acabaron terceros la temporada pasada. El club se ha visto gravemente afectado por los problemas financieros sobrevenidos al coloso Evergrande, con la marcha de numerosos jugadores clave en el último año y medio.