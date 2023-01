El equipo de LaLiga que quiere a Jesé tras durar 16 partidos en Turquía

Jesé Rodríguez ha vuelto a dar un giro radical. El atacante canario, que en febrero cumplirá 30 años, deja el MKE Ankaragücü tras solo unos meses en el equipo, al que llegó el pasado verano. “Se ha llegado a un acuerdo para que el contrato entre nuestro club y Jesé Rodríguez se rescinda de mutuo acuerdo. Agradecemos a Jesé Rodríguez todo su esfuerzo y sus servicios y le deseamos éxitos en su carrera”, zanjaba el club en el comunicado.

El atacante disputó 16 partidos, 14 de la Superliga turca y 2 de copa, marcando 5 goles y repartiendo 2 asistencias en los 716 minutos que jugó. Sin embargo, solamente fue titular en 6 de los 16 encuentros que disputó. De tal modo, su adaptación al país no ha sido fácil. “Somos muy felices en Turquía como familia. Nuestra relación va perfect. Pero lo de Turquía está siendo bastante difícil. Estamos prácticamente destrozados. No son solo noches, sino también días. A eso le añadimos que el experimento que hicimos con Nyan en el colegio de Turquía no sirvió. “Estamos rotos porque no dormimos. Jesé se tiene que ir a entrenar en esas condiciones y así desde el 24 de diciembre. Yo ya no sé lo que es dormir una noche entera y se me está haciendo súper difícil vivir en un país donde no se habla el idioma, Nyan no tiene sus terapias y no está escolarizado. Se me está haciendo súper cuesta arriba», afirmó su pareja, Aurah Ruiz.

Un golito más en la copa y pasamos a la siguiente ronda 💛💙 pic.twitter.com/uFH5iGWUyo — JeseRodriguez10 (@JeseRodriguez10) December 20, 2022

El Elche C.F. quiere su fichaje para reforzar la delantera en la delicada situación en la que están. Además, del posible fichaje de José Ángel Carmona, Jesé está en la agenda. El jugador quiere volver a jugar en la liga española.

Su última etapa en España fue en la temporada 2020-21, donde volvió a fichar por Las Palmas y jugó 39 partidos en Segunda anotando 11 goles.