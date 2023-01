El sorprendente equipo que está cerca de fichar a Jesé

Aunque el delantero de 29 años afirmaba recientemente ser feliz en el Ankaragücü, lo cierto es que no es así. Jesé Rodríguez quiere cambiar de aires y todo parece indicar que el que fuera delantero del Real Madrid abandonará Turquía para iniciar una nueva aventura en Azerbaiyán de la mano del Sabah.

Preguntado recientemente por si había renacido en Turquía, donde lleva 5 goles y 2 asistencias en 16 encuentros, Jesé Rodríguez señaló en El Larguero: «Me siento muy bien. Estoy muy contento porque estoy llegando a un buen rendimiento, que es lo que yo en lo que yo me prometía al llegar aquí. Mi intención es hacer una buena temporada, sólo de firmado un año aquí y luego ya se verá, pero por ahora estoy muy contento, la verdad».

Pese a sus palabras, Jesé Rodríguez habría decidido dejar el Ankaragücü, club al que llegó el pasado verano una vez que expiró su contrato con Las Palmas, para firmar con el Sabah.

Sin ofertas de España, Jesé firmará por un equipo de Azerbaiyán

Si Jesé Rodríguez va a firmar por un equipo de Azerbaiyán es porque no ha recibido ninguna oferta de su agrado. Y es que, cuestionado por el fútbol español, el canario manifestó: «Lo echo de menos porque siempre me gusta y yo sigo toda la Liga. Veo partidos de Segunda División. Veo partidos de Primera. Veo partidos de la Premier, de otras ligas... Veo mucho fútbol. La gente a lo mejor piensa otra cosa, pero cuando me retire me gustaría ser entrenador».