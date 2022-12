Jesé Rodríguez vive una segunda juventud en Turquía

Jesé Rodríguez se marchó el pasado verano a Turquía para afrontar su primera experiencia allí. Su paso por Las Palmas fue cuanto menos polémica y, de hecho, todavía no se ha despedido de la que fue su afición. El atacante anotó el 0-1 de la victoria de su equipo ante el Ankaragucu contra el Antalyaspor. Esta exhibición le colocó en el once ideal en el que también estaba Bartra.

Este fue el segundo tanto liguero para Jesé en la competición. A sus 29 años, afronta una segunda juventud tras estar en el Real Madrid, el París Saint-Germain, la Unión Deportiva Las Palmas, el Stoke City y el Betis.

“Los aficionados del Ankaragücü realmente me dieron la bienvenida. Esto hizo que me motive mucho más. Había un ambiente propio de un campeón y de Champions League. Haré todo lo posible para que el Ankaragucu tenga éxito. Es un club histórico, uno de los más antiguos de Turquía. Por supuesto, parte con metas importantes. Quieren lograr esos objetivos. También estoy superentusiasmado por lograrlos”, dinjo el futbolista a Diario AS hace unos días. En su vida sentimental el destino también le está sonriendo. Se casó con Aurah en 2022 en una boda que ascendió a los 600.000 euros.