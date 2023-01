El otro pelotazo de Bizarrap más allá de Shakira: su tema más futbolero y el bloqueo de la FIFA

La polémica colaboración con Shakira, que ha logrado 60 millones de visualizaciones en tan solo un día, no ha sido el único pelotazo de Bizarrap, ya famoso por sus colaboraciones con artistas de la talla de Nicky Jam, Don Patricio, Residente, Quevedo, Villano Antillano o Nathy Peluso. Su amor por el fútbol y por su selección, Argentina, ya le llevaron a sumar otro bombazo a su lista de éxitos. El pasado 31 de diciembre, antes de finalizar el 2022, Bizarrap lanzó un regalo para sus seguidores. Junto a Duki y el dúo de cumbia la T y la M, hicieron una canción para la Selección Argentina tras consagrarse Campeones del Mundo.

Entre muchas críticas y elogios, la canción corrió como la pólvora en redes sociales. El tema se llama “3 estrellas en el conjunto” y hace referencia a la tercera Copa Mundial de Fútbol que ganó el equipo capitaneado por Lionel Messi. Fue publicado en YouTube apenas pasada la medianoche del 31 y en menos de 9 horas alcanzó más de 1,7 millones de reproducciones y más de 30 mil comentarios. En menos de once días, la canción se mantuvo en el puesto número 4 del Top Videos Musicales de YouTube y superó los 15 millones de reproducciones.

En el estribillo, el trapero argentino se refiere a Messi como el mismo fútbol y retrata toda la emoción de la unión del pueblo argentino durante el Mundial de Qatar 2022: “Cuando la toca Messi, habla el fútbol. El equipo y el pueblo estamos juntos. Tengo las tres estrellas en el conjunto. La gente grita ‘campeones del mundo’”, canta Duki en el estribillo.

Si embargo, Bizarrap no tardó en llevarse un palo por parte de la FIFA que no dudó en eliminarlo de Youtube horas después de su publicación.

El video en cuestión comienza con las imágenes del último penalti que metió Gonzalo Montiel en la final contra Francia y el abrazo inmenso entre Leandro Paredes y Lionel Messi que automáticamente se dieron un segundo después tras resultar campeones del mundo. “18/12/2022, faltan 100 minutos y ya no tengo voz, el cuerpo que no aguante y quiere ser campeón, le hablamos al cielo y la trajo Dios”, son los primeros versos de “3 estrellas en el conjunto”, en referencia a la pasión y tensión que vivieron los hinchas antes de que empezara el partido que le dio a Argentina el tercer título mundial.

El bloqueo de la FIFA a Bizarrap FOTO: Youtube La razon

A lo largo de la letra, se pueden escuchar homenajes a los distintos jugadores de la Selección Argentina. Dibu Martínez, Cuti Romero, Marcos Acuña, Nicolás Tagliafico, Nahuel Molina, Lisandro Martínez, Paulo Dybala, Rodrigo De Paul, Ángel Di María, Julián Álvarez, Enzo Fernández, Leandro Paredes, son algunos de los nombres que menciona el tema.

Sin embargo, el videoclip no solo tenía la presencia de los artistas sino que mostraba el contenido de los jugadores de la selección y varias jugadas que hoy son históricas en distintos partidos del Mundial pero la FIFA lo tardó en darlo de baja por el contenido futbolístico del mismo: “Este video incluye contenido de FIFA, que lo ha bloqueado por motivos de derecho de autor” se podía la portada del vídeo.

A pesar de ello, el éxito de la canción ha sido tal que muchos clubes con jugadores argentinos replicaron las estrofas dedicadas a sus futbolistas en redes sociales como el Manchester City, que no dudó en publicar un tuit que incluye una imagen de Julián Álvarez con la letra de la estrofa dedicada al joven jugador: “Tenemos un héroe, se llama Julián. El Hombre Araña se llevó el Mundial” etiquetando a ambos artistas y al futbolista.

🎶 Tenemos un héroe se llama Julián 🕷️ El Hombre Araña se llevó el Mundial 🎶@julianalvarezzz @bizarrap @DukiSSJ pic.twitter.com/zO5rXvxILf — Manchester City (@ManCityES) December 31, 2022

Si aún no la conoces, aquí te dejamos la letra íntegra de “3 estrellas en el conjunto” que junto a “Muchachos” ya es todo un himno en Argentina:

“18 20 20 22.. Faltan 100 minuto’ y ya no tengo voz.

El cuerpo que no aguanta, quiere ser campeón

Le hablamos al cielo y nos la trajo (Dio’, oh)

Dibu Martinez con la 23 (la 23) Acuña por la banda, y no lo ven (no lo ven)

Cuti Romero con la 13 (la 13)Recupera la bocha para el 10 (para el 10)

Como Tagliafico, tengo tre’ (tengo tre’) 22, 78, 86 (86)

El pase de Lionel para Nahuel (para Nahuel)

El Toro en el penal rompió la red

Abrieron la boca, pero no nos pesó la derrota, ah-ah

Y aunque les molesta, ahora la Scaloneta levantó otra copa, ah-ah

Y ahora se nota, la gente en la calle está loca, ah-ah

Ya estaba escrito, era pa’ Sudamérica y no para Europa, ah-ah

Cuando la toca Messi, habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamo’ juntos (estamo’ juntos, oh-oh)

Tengo las tres estrella’ en el conjunto, oh-oh (en el conjunto, oh-oh)

La gente grita, “¡Campeones del mundo!”

Cuando la toca Messi, habla el fútbol (habla el fútbol)

El equipo y el pueblo estamo’ juntos (estamo’ juntos, oh-oh)

Tengo las tres estrella’ en el conjunto, oh-oh (en el conjunto, oh-oh)

La gente grita, “¡Campeones del mundo!”

Me alienta, el Fuerte, como Thiago AlmadaFoyth y Palacio’, la nueva camada

Si está Lisandro Martine’, la contra se para

Pateo al medio como Dybala

Siempre cerrando boca’, Rodrigo De Paul

Cuidado con el 7, Rodrigo De Paul

Alexis pa’l Fideo y el estadio grita, “¡Gol!”Alexis pa’l Fideo y el estadio grita, “¡Gol!”

Di María hizo otro gol, oh-oh

Como en el Maracaná

Como en Wembley y en Catar Di María hizo otro gol -

Tenemos un héroe, y se llama, Julián, Julián (Julián) El Hombre Araña se llevó el mundia’, Julián (Julián)

Los sueño’ de chico ahora se hicieron grande’

Pura sangre nueva, como Enzo Fernández

Alma de potrero, le da pa’ delante

El botín queda chico en el pie de un gigante

Si el segundo tiempo me pide unos cambio’, tenemo’ a Rodrigue’ y Pezzella

Cuando faltaban gana’, puse el corazón en juego como Ángel Correa

El Dibu tiene la energía de Rulli y Armani bancando de afuera

¿Quién mejor que Montiel para meter el penal y ganar la tercera?

El campeón de’l Talar, “Otamendi 19″Lo intentaron pasar y dicen, “Que nadie puede”

De San Justo pa’ el mundo, Leandro Paredes”Argentina campeón”, está escrito en la’ parede’

Cuando la toca Messi, habla el fútbol

El equipo y el pueblo estamo’ juntos (estamo’ juntos, oh-oh)

Tengo las tres estrella’ en el conjunto (en el conjunto, oh-oh)

La gente grita, “¡Campeones del mundo!”

Cuando la toca Messi, habla el fútbol (habla el fútbol)

El equipo y el pueblo estamo’ juntos (estamo’ juntos, oh-oh)

Tengo las tres estrella’ en el conjunto, oh-oh

La gente grita, “¡Campeones del mundo!”

Como dijo Scaloni No lo hacen por fama, tampoco por money

Mano’ arriba lo’ cumbiero’ De zona sur, como el Kun Agüero.

No importa de dónde tiren si está en el arco, el Dibu Martinez Por eso elijo creer, tengo a lo’ pibe’, tengo a Lionel

Y la gente festejando mientra’ el Papu baila

Y Leo con la tercera me alegra el alma (me alegra el alma) (Me alegra el alma, me alegra el alma)”