El tronchante vídeo con el que Cádiz CF trolea a Shakira

El pasado jueves, los fans pudieron por fin disfrutar de la canción al completo Shakira - BZRP Music Sessions #53 y del videoclip, que no ha dejado indiferente a nadie por los múltiples dardos que dedica a su ex pareja, Gerard Piqué. Desde entonces no se habla de otra cosa y las redes siguen revolucionadas con una canción en la que la colombiana se despacha a gusto contra el ex capitán del FC Barcelona. El vídeo que suma más de 100 millones de reproducciones en youtube ha sido objeto de todo tipo de reacciones, memes y versiones de lo más disparatadas. Pero si hay un “troleo” que arrasa en redes es el del Cádiz CF que ha vuelto a tirar de humor en su perfil oficial de Twitter.

Selu y el twingo

El Cádiz CF ha publicado un vídeo en sus redes sociales troleando a Shakira con las frases más famosas y polémicas de su nueva canción con Bizarrap. Llegando con un Twingo al Nuevo Mirandilla, llegando a un ahora que no es por culpa del reloj Casio o diciéndole a un aspersor “No me sal-pique”, son frases que podemos encontrar en este tronchante vídeo dirigido “a la gente del pueblo”. El vídeo ha corrido como la pólvora en redes sociales en la previa al duelo que el equipo gaditano jugará este lunes a las 21.00 horas contra el Elche y cuenta con más de 5.000 “Me gusta”.

El #CádizCF siempre con la gente de la calle. pic.twitter.com/fVvs3wiU5V — Cádiz Club de Fútbol (@Cadiz_CF) January 14, 2023

El protagonista no es otro el famoso chirigotero José Luis García Cossio, más conocido como el “Selu” que, subido a un Renault Twingo, hace una versión genial de la canción de la colombiana.

Y este no ha sido el único troleo de la canción de Shakira en la capital andaluza del humor. El artista gaditano Daniello Pradotti también lanzaba una versión de la canción del momento en un estilo similar al de Shakira y Bizarrap. La canción, titulada Pradottisessions54, está dedicada al actual alcalde de Cádiz, José María González Kichi, y al candidato de Adelante Andalucía a la Alcaldía, David de la Cruz.

En la canción, Pradotti expresa su tristeza por la marcha de Kichi, pero da la bienvenida a De la Cruz, aunque bromea diciendo que “le quede grande mi traje de alcalde”. La canción fue compartida por la líder de Podemos en Andalucía, Teresa Rodríguez y no tardó en hacerse viral.