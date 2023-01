El ‘galáctico’ que tiene atado Monchi para intentar salvar al Sevilla de Sampaoli

El Sevilla quiere hacer una revolución en su plantilla. Reine-Adélaïde puede ser la primera operación en efectuarse. El extremo reconvertido a interior tiene un buen manejo del balón, aparte de un gran regate. El jugador se incorpora como cedido al Sevilla y con una opción de compra de 12 millones de euros, algo menos de la mitad del precio que abonó el Lyon por su compra, 25 millones. La fórmula es parecida a la que se hizo con Loïc Badé, tal y como desvela El Desmarque.

La mala dinámica que empezó con Lopetegui es la misma que ha mantenido Jorge Sampaoli. La plantilla sigue sin dar su máximo nivel y las explicaciones empiezan a terminarse. La mala etapa justamente coincide con el mejor momento del Betis. Los de Pellegrini sorprenden en Europa.

El cuadro de Nervión está en cuartos de la Copa del Rey, pero eso no tapa que esté pasando por uno de sus peores momentos a nivel histórico. “El Chiringuito” informa que una de las causas principales que propicia que Monchi esté estudiando posibles sustitutos para Sampaoli radica en que el entrenador argentino no ha convencido internamente a los jugadores. La plantilla no termina de entender algunos métodos de trabajo que establecer el actual técnico.