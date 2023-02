El fiasco de Isco Alarcón, la guerra con Sara Sálamo y sus opciones de futuro: “El día del cromañon...”

Nuevo palo para Isco Alarcón que no levanta cabeza desde que abandonara el Real Madrid el pasado verano y sellara su abrupta salida del Sevilla en diciembre tras un enfrentamiento con Monchi. Ayer, cuando el futuro del malagueño parecía claro de nuevo todo se torció.

Todo hacía indicar que el ex internacional español, que venía de rescindir su contrato con el Sevilla FC, fichaba como agente libre por el Unión Berlín, mítico conjunto de la capital alemana y se convertía en la nueva atracción de la Bundesliga. Atrás quedaba su tropiezo en la capital andaluza. Pero horas después, saltaba la bomba y las negociaciones se daban por rotas. “En el desarrollo de las conversaciones tuvimos que constatar que nuestros interlocutores no seguían dispuestos a moverse en el marco que habíamos acordado”, citan las fuentes a la agencia Gestifute, empresa que representa al jugador malagueño.

El secretario técnico del Union, Oliver Ruhnert, por su parte, aseguraba que aunque el club hubiera querido tener a Isco, no podía pasar de ciertos límites que se rebasaron en las últimas conversaciones. “Nos hubiera gustado tener a Isco Alarcón. Pero tenemos nuestros límites y estos se traspasaron pese al acuerdo previo. Por eso el fichaje no se realiza”, dijo Ruhnert. De nuevo, una cuestión económica -como ya ocurrió el pasado verano- daba al traste con la nueva aventura futbolística del ex madridista.

Varios medios alemanes apuntaban a una teoría aún más preocupante: la negociación se ha roto tras la revisión médica. Isco fue sometido a un chequeo ortopédico y un exámen cardiológico antes de rubricar, como era su intención, su contrato en Alemania hasta junio de 2024. A su regreso, Isco Alarcón, fue pillado en el aeropuerto de Sevilla por 101TV Sevilla y al ser preguntado por el fracaso de la operación se limitó a decir que son “cosas que pasan en el fútbol”.

El “día de Cromañón”

El fracaso de su fichaje incendió la redes y de nuevo, Sara Sálamo, se colocó en el centro de las críticas. Muchos aficionados la culpan de haber dado al traste con la prometedora carrera del malagueño y vuelven a señalarla después de que el futbolista se haya quedado en el dique seco. “Lo de Isco Alarcón ya da lastima... Un jugador que podía marcar una época en el fútbol español, siendo rechazado por el unión Berlín... Será casualidad, pero desde que empezó con @SaraSalamo va cuesta abajo y sin frenos... No lo fichan ni para la Kings league. Qué pena”, “Isco Alarcón es el jugador español con más calidad de la última década. Empezó a salir con esa mujer, se volvió vegano y se fue todo a la mierda. Cosas que pasan, por algo España también es un país de pandereta” o “Para cuando un mini documental en @NetflixES de cómo @SaraSalamo se cargó la carrera de @isco_alarcon?, son algunos de los mensajes que inundan Twitter.

Sara Salamo cogió al mejor jugador de España y lo ha dejado al nivel de Adri Fronteras. Esto debería ser denunciable. https://t.co/0C0Ndt38Fi — Chelo (@mr_angelote) January 31, 2023

Unas críticas a las que la actriz ha vuelto a responder de manera contundente retratando el “machismo” de sus odiadores en redes: “¿Hoy es el día del cromañón o por qué estáis haciendo alarde de ello?” ha escrito Sara. y añadió: “Recibo cientos de mensajes de amor… Pero los energúmenos hacen más ruido”.

¿Hoy es el día del cromañón o por qué estáis haciendo alarde de ello? — Sara Sálamo (@SaraSalamo) January 31, 2023

¿Y ahora qué?

Pero más allá del incendio en redes... ¿Qué ocurre ahora con el jugador? Isco Alarcón es libre de fichar por el equipo que desee al ser agente libre y no tener contrato con otro club. Las únicas condiciones que deben darse es que el club que quiera ficharlo debe tener fichas libres y tener espacio salarial suficiente para contratarlo. Su fiasco con el Unión Berlín ha resucitado la opción de Málaga CF pero la operación parece imposible por su encaje en el límite salarial.